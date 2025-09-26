Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Barcelona a primit o dublă lovitură, înaintea meciului cu PSG din Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Barcelona a primit o dublă lovitură, înaintea meciului cu PSG din Champions League

Barcelona a primit o dublă lovitură, înaintea meciului cu PSG din Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 26 septembrie 2025, 16:45

Comentarii
Barcelona a primit o dublă lovitură, înaintea meciului cu PSG din Champions League

Hansi Flick / Getty Images)

La nici 24 de ore de la meciul câștigat în deplasare pe terenul celor de la Real Oviedo, Barcelona a primit două lovituri importante. Potrivit presei din Spania, portarul Joan Garcia s-a accidentat la antrenamentul de vineri și va lipsi de la partida cu Paris Saint Germain.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, el nu va avea posibilitatea de a evolua pentru naționala Spaniei, urmând să fie convocat de selecționerul Luis de la Fuente pentru meciurile cu Georgia și Bulgaria.

Joan Garcia și Raphinha vor rata meciul cu PSG

Hansi Flick are parte de tot mai multe probleme de lot în acest start de sezon. Antrenorul catalanilor a primit vești crunte în cursul zilei de vineri, asta în condițiile în care Barcelona va juca împotriva celor de la Paris Saint Germain săptămâna viitoare.

Potrivit Mundo Deportivo, portarul Joan Garcia s-a accidentat la antrenament și va lipsi cel puțin trei săptămâni de pe gazon, ratând chiar și convocarea la echipa națională de fotbal a Spaniei.

Mai mult decât atât, campioana Spaniei l-a pierdut și pe Raphinha, care va lipsi, de asemenea, tot undeva la aproximativ trei săptămâni. Barcelona va juca duminică împotriva celor de la Real Sociedad, după care va urma duelul cu câștigătoarea Ligii Campionilor.

Reclamă
Reclamă

Una dintre veștile bune primite de antrenorul formației din La Liga este revenirea lui Lamine Yamal, care s-a antrenat alături de coechipierii săi în cursul zilei de vineri.

Ce este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din IaşiCe este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
Observator
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
16:22
Dinamo, în grupă cu CS Dinamo! FCSB a picat cu Craiova. Toate grupele Cupei României
16:02
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă
15:53
VIDEOCristi Chivu i-a certat pe fanii lui Inter! Mesajul dur al antrenorului român, chiar în timpul antrenamentului
15:32
Costel Gâlcă, avertisment pentru jucătorii săi, înainte de Petrolul – Rapid: “Să nu se mai întâmple niciodată”
14:45
VIDEOAlexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB
14:36
Mircea Lucescu a anunţat jucătorul surpriză care va debuta la naţionala României: “Îl vom folosi cu Moldova”
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 4 Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” 5 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” 6 Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României începe excelent în UEFA Europa League
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria