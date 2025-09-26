Barcelona a primit o dublă lovitură, înaintea meciului cu PSG din Champions League - Antena Sport

La nici 24 de ore de la meciul câștigat în deplasare pe terenul celor de la Real Oviedo, Barcelona a primit două lovituri importante. Potrivit presei din Spania, portarul Joan Garcia s-a accidentat la antrenamentul de vineri și va lipsi de la partida cu Paris Saint Germain.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, el nu va avea posibilitatea de a evolua pentru naționala Spaniei, urmând să fie convocat de selecționerul Luis de la Fuente pentru meciurile cu Georgia și Bulgaria.

Joan Garcia și Raphinha vor rata meciul cu PSG

Hansi Flick are parte de tot mai multe probleme de lot în acest start de sezon. Antrenorul catalanilor a primit vești crunte în cursul zilei de vineri, asta în condițiile în care Barcelona va juca împotriva celor de la Paris Saint Germain săptămâna viitoare.

Potrivit Mundo Deportivo, portarul Joan Garcia s-a accidentat la antrenament și va lipsi cel puțin trei săptămâni de pe gazon, ratând chiar și convocarea la echipa națională de fotbal a Spaniei.

Mai mult decât atât, campioana Spaniei l-a pierdut și pe Raphinha, care va lipsi, de asemenea, tot undeva la aproximativ trei săptămâni. Barcelona va juca duminică împotriva celor de la Real Sociedad, după care va urma duelul cu câștigătoarea Ligii Campionilor.