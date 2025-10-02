Cum arată clasamentul din Champions League, după primele două etape! Surpriza de pe locul 6 - Antena Sport

Etapa a doua din grupa principală UEFA Champions League s-a încheiat cu mai multe meciuri decise în minutul 90. PSG a întors rezultatul şi a obţinut victoria pe terenul Barcelonei graţie golului marcat de Goncalo Ramos.

AS Monaco a reuşit să obţină un punct pe final cu Manchester City. Eric Dier a marcat în minutul 90 din penalty împotriva fostei rivale din Premier League. Tot în minutul 90, Villarreal a înscris golul egalizator cu Juventus, într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs.

Clasamentul UEFA Champions League după primele două etape

Şase echipe au obţinut victorii în ambele meciuri disputate până acum. Pe lângă numele mari din fruntea clasamentului, precum Bayern Munchen, Real Madrid, PSG, Inter şi Arsenal, Qarabag ocupă locul 6. Formaţia din Azebaidjan reprezintă surpriza acestui început de sezon, cu victorii în faţa lui Benfica şi Copenhaga.

PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, se află pe locul 27, cu un singur punct, obţinut în etapa a doua, pe terenul lui Bayer Leverkusen, în timp ce Pafos, echipa la care evoluează Vlad Dragomir, este pe locul 32, cu un punct, graţie remizei din prima etapă cu Olympiacos.

Benfica, Bilbao, Ajax şi Kairat Almaty, debutanta din Kazahstan din Champions League, sunt singurele echipe fără puncte după primele două etape din faza principală UEFA Champions League.