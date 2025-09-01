Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum va arăta clasamentul final al grupei Ligii Campionilor? Specialiștii prevăd o adevărată dominație - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Cum va arăta clasamentul final al grupei Ligii Campionilor? Specialiștii prevăd o adevărată dominație

Cum va arăta clasamentul final al grupei Ligii Campionilor? Specialiștii prevăd o adevărată dominație

Andrei Nicolae Publicat: 1 septembrie 2025, 19:36

Comentarii
Cum va arăta clasamentul final al grupei Ligii Campionilor? Specialiștii prevăd o adevărată dominație

Tragerea la sorți pentru grupa Ligii Campionilor / Profimedia

Faza principală a Ligii Campionilor va începe în următoarele săptămâni, iar specialiștii au analizat șansele fiecărei echipe de a obține puncte după ce a avut loc tragerea la sorți. Statisticienii de la Opta au oferit predicția lor cu privire la cum va arăta clasamentul final în cea mai importantă competiție europeană intercluburi la finalul celor opt etape.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă toate calculele se respectă, atunci fanii “sportului rege” vor avea ocazia să trăiasă hegemonia unui campionat în Champions League.

Anglia va domina UCL, în viziunea specialiștilor

Ziua de joi a marcat tragerea la sorți pentru echipele din grupa principală a Ligii Campionilor, astfel că în prezent toate cele 36 de echipe își cunosc adversarele din cele opt etape. După evenimentul care a avut loc la Monaco, specialiștii de la Opta nu au stat pe gânduri și și-au făcut calculele legate de cum va arăta clasamentul final al grupei.

Statisticienii au prezis ierarhia din UCL în baza a ceea ce au numit puncte totale așteptate (XPTS), iar echipele din Premier League sunt văzute extrem de bine de cei de la Opta. Concret, în viziunea specialiștilor, șase echipe din Top 10 vor fi din Anglia. În plus, patru dintre ele, și anume Liverpool, Arsenal, Manchester City și Chelsea se vor clasa pe primele patru locuri, în urma lor aflându-se Barcelona, PSG, Real Madrid și Inter.

Cei de la Opta prevăd că Juventus, Atletico Madrid, sau Bayern Munchen vor intra la barajul pentru optimi, în timp ce Ajax, Olympique Marseille sau Eintracht Frankfurt vor fi eliminate.

Reclamă
Reclamă

Clasamentul complet prezis de Opta:

  1. Liverpool (17.03 XPTS)
  2. Arsenal (16.92 XPTS)
  3. Manchester City (15.62 XPTS)
  4. Chelsea (14.79 XPTS)
  5. Barcelona (14.70 XPTS)
  6. PSG (14.49 XPTS)
  7. Real Madrid (14.31 XPTS)
  8. Inter (13.76 XPTS)
  9. Tottenham (12.82 XPTS)
  10. Newcastle (12.57 XPTS)
  11. Bayern Munchen (12.52 XPTS)
  12. Benfica (12.24 XPTS)
  13. Napoli (11.81 XPTS)
  14. Sporting Lisabona (11.76 XPTS)
  15. Borussia Dortmund (11.40 XPTS)
  16. Villarreal (11.21 XPTS)
  17. Juventus (11.19 XPTS)
  18. Atalanta (11.17 XPTS)
  19. Club Brugge (11.04 XPTS)
  20. Atlético Madrid (10.68 XPTS)
  21. PSV (10.20)
  22. Bayer Leverkusen (9.99 XPTS)
  23. Monaco (9.97 XPTS)
  24. Athletic Bilbao (9.58 XPTS)
  25. Union Saint-Gilloise (9.52 XPTS)
  26. Olympiacos (9.49 XPTS)
  27. Galatasaray (9.38 XPTS)
  28. Copenhaga (9.04 XPTS)
  29. Eintracht Frankfurt (9.01 XPTS)
  30. Pafos (8.62 XPTS)
  31. Olympique Marseille (8.38 XPTS)
  32. Ajax (8.28 XPTS)
  33. Slavia Praga (7.47 XPTS)
  34. Bodo/Glimt (7.37 XPTS)
  35. Qarabag (5.56 XPTS)
  36. Kairat Almaty (3.49 XPTS)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
Fanatik.ro
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
21:57
“Coșmarul” FCSB-ului din sezonul trecut de UEL a semnat. A devenit cel mai scump transfer din istoria clubului
21:56
VideoJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu n-a renunţat la cei doi români din China, Mitriţă şi Burcă
21:53
VideoJurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia
21:46
FotoAproape 1.000 de suporteri, majoritatea copii, au fost alături de tricolori în cele două zile, la Mogoşoaia
21:32
OFICIAL | George Puşcaş a rămas fără echipă! Anunţul făcut de Bodrum
21:26
Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România!
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”