Cum va arăta clasamentul final al grupei Ligii Campionilor? Specialiștii prevăd o adevărată dominație - Antena Sport

Faza principală a Ligii Campionilor va începe în următoarele săptămâni, iar specialiștii au analizat șansele fiecărei echipe de a obține puncte după ce a avut loc tragerea la sorți. Statisticienii de la Opta au oferit predicția lor cu privire la cum va arăta clasamentul final în cea mai importantă competiție europeană intercluburi la finalul celor opt etape.

Dacă toate calculele se respectă, atunci fanii “sportului rege” vor avea ocazia să trăiasă hegemonia unui campionat în Champions League.

Anglia va domina UCL, în viziunea specialiștilor

Ziua de joi a marcat tragerea la sorți pentru echipele din grupa principală a Ligii Campionilor, astfel că în prezent toate cele 36 de echipe își cunosc adversarele din cele opt etape. După evenimentul care a avut loc la Monaco, specialiștii de la Opta nu au stat pe gânduri și și-au făcut calculele legate de cum va arăta clasamentul final al grupei.

Statisticienii au prezis ierarhia din UCL în baza a ceea ce au numit puncte totale așteptate (XPTS), iar echipele din Premier League sunt văzute extrem de bine de cei de la Opta. Concret, în viziunea specialiștilor, șase echipe din Top 10 vor fi din Anglia. În plus, patru dintre ele, și anume Liverpool, Arsenal, Manchester City și Chelsea se vor clasa pe primele patru locuri, în urma lor aflându-se Barcelona, PSG, Real Madrid și Inter.

Cei de la Opta prevăd că Juventus, Atletico Madrid, sau Bayern Munchen vor intra la barajul pentru optimi, în timp ce Ajax, Olympique Marseille sau Eintracht Frankfurt vor fi eliminate.