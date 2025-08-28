Ghinion pentru Dennis Man la tragerea grupei din Liga Campionilor! Ce adversare va avea PSV Eindhoven - Antena Sport

Dennis Man şi PSV Eindhoven au avut ghinion la tragerea la sorţi a grupei principale din Liga Campionilor.

Eindhoven va avea 6 dueluri de “foc” în grupă, doar meciurile cu Olympiacos şi Union Saint-Gilloise fiind mai uşoare pentru campioana Olandei.

Ce adversare va avea echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, în grupa principală din Liga Campionilor:

Bayern Munchen (acasă), Liverpool (deplasare), Atletico Madrid (acasă), Bayer Leverkusen (deplasare), Napoli (acasă), Olympiacos (deplasare), Union SG (acasă), Newcastle (deplasare)

Dennis Man a debutat la PSV Eindhoven. Internaţionalul român a fost titular în meciul pe care echipa sa l-a disputat în etapa a doua din Eredivisie, primind vizita celor de la Groningen.

Titular în premieră, Dennis Man a fost pe teren la primul gol marcat de echipa sa. În minutul 32, Guus Til a deschis scorul. Avantajul celor de la PSV nu a durat foarte mult. În minutul 39, Willumsson a restabilit egalitatea. La pauză, Dennis Man a fost schimbat, iar în locul său a intrat Esmir Bajraktarevic, un atacant de 20 de ani din Bosnia. Acesta a marcat la doar câteva secunde după ce a început repriza a doua.

În ceea ce îl priveşte pe Dennis Man, internaţionalul român care a jucat 45 de minute în PSV – Groningen a fost notat cu 6,8 de către experţii de la sofascore.com.