Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ghinion pentru Dennis Man la tragerea grupei din Liga Campionilor! Ce adversare va avea PSV Eindhoven - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Ghinion pentru Dennis Man la tragerea grupei din Liga Campionilor! Ce adversare va avea PSV Eindhoven

Ghinion pentru Dennis Man la tragerea grupei din Liga Campionilor! Ce adversare va avea PSV Eindhoven

Publicat: 28 august 2025, 20:06

Comentarii
Ghinion pentru Dennis Man la tragerea grupei din Liga Campionilor! Ce adversare va avea PSV Eindhoven

Dennis Man / Profimedia Images

Dennis Man şi PSV Eindhoven au avut ghinion la tragerea la sorţi a grupei principale din Liga Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eindhoven va avea 6 dueluri de “foc” în grupă, doar meciurile cu Olympiacos şi Union Saint-Gilloise fiind mai uşoare pentru campioana Olandei.

Ce adversare va avea echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, în grupa principală din Liga Campionilor:

  • Bayern Munchen (acasă), Liverpool (deplasare), Atletico Madrid (acasă), Bayer Leverkusen (deplasare), Napoli (acasă), Olympiacos (deplasare), Union SG (acasă), Newcastle (deplasare)

Dennis Man a debutat la PSV Eindhoven. Internaţionalul român a fost titular în meciul pe care echipa sa l-a disputat în etapa a doua din Eredivisie, primind vizita celor de la Groningen.

Titular în premieră, Dennis Man a fost pe teren la primul gol marcat de echipa sa. În minutul 32, Guus Til a deschis scorul. Avantajul celor de la PSV nu a durat foarte mult. În minutul 39, Willumsson a restabilit egalitatea. La pauză, Dennis Man a fost schimbat, iar în locul său a intrat Esmir Bajraktarevic, un atacant de 20 de ani din Bosnia. Acesta a marcat la doar câteva secunde după ce a început repriza a doua.

În ceea ce îl priveşte pe Dennis Man, internaţionalul român care a jucat 45 de minute în PSV – Groningen a fost notat cu 6,8 de către experţii de la sofascore.com.

Reclamă
Reclamă

Dennis Man a debutat la PSV Eindhoven

Echipa lui Dennis Man a început foarte bine repriza a doua. În minutul 49, Ruben van Bommel a majorat diferenţa după ce a primit o pasă de la veteranul croat, Ivan Perisic.

PSV a avut parte de un start excelent de sezon în Olanda. Înaintea victoriei din deplasare cu Twente, campioana Olandei s-a impus cu un categoric 6-1 în partida cu Sparta Rotterdam, din prima etapă a sezonului. În sezonul precedent, PSV a dat recital în ambele confruntări disputate cu Groningen. Echipa lui Dennis Man s-a impus cu 5-0 în partida tur, disputată pe teren propriu, și cu 3-1 în returul din deplasare.

Încă dinaintea meciului, olandezii au dezvăluit că Peter Bosz va miza încă din primul minut al partidei cu Groningen pe Dennis Man. Dennis Man s-a despărțit de Parma, după patru ani. Italienii au încasat suma de nouă milioane de euro în schimbul internaționalului român. Dennis Man poartă tricoul cu numărul 27 la PSV. Internaționalul român a jucat cu numărul 98 la Parma, în sezoanele precedente.

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
Reclamă

Cristi Chivu a aflat şi el joi seară ce adversare va avea echipa lui, Inter, în grupa principală din UEFA Champions League. Chivu va avea dueluri tari, cu Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid şi Ajax, dar şi meciuri mai uşoare, cu Slavia Praga, Kairat Almaty şi Union Saint-Gilloise.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
Observator
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
Fanatik.ro
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
19:59
LIVE TEXTTragerea la sorţi a grupei Champions League are loc ACUM! Dennis Man, dueluri cu Bayern, Liverpool și Napoli
19:41
CFR Cluj – Hacken LIVE TEXT (20:30). Ardelenii, ca și eliminați după 2-7 în tur. Echipele de start
19:40
Cristi Chivu a aflat pe cine va întâlni echipa lui, Inter, în grupa principală din Liga Campionilor!
19:23
Universitatea Craiova – Başakşehir, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii vor calificarea în grupa Conference League. Echipele
18:58
Lionel Messi se întoarce la naționala Argentinei! Va juca în ultimele meciuri din preliminariile pentru World Cup
18:51
Corvinul – Farul 0-1. Echipa lui Ianis Zicu s-a calificat în grupele Cupei României. Tănasă, autorul golului
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”