Istvan Kovacs a eliminat un jucător de la Pafos, în meciul cu Olympiacos! Bruno a văzut 2 „galbene” în 11 minute - Antena Sport

Un jucător a fost eliminat de Istvan Kovacs în Olympiacos – Pafos. Este vorba despre Bruno, legitimat la echipa cipriotă, care a văzut două cartonașe galbene în decursul a 11 minute.
În minutul 15 al duelului din Champions League, Istvan Kovacs i-a arătat primul avertisment lui Bruno. Jucătorul nu a ținut însă cont de cartonașul primit și, după doar 11 minute, avea să fie eliminat.
Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bruno în Olympiacos – Pafos
În minutul 26, Bruno a avut o intrare dură la un adversar, pe care l-a lovit cu talpa în picior. Istvan Kovacs nu a stat pe gânduri și i-a arătat al 2-lea cartonaș galben brazilianului de 31 de ani.
Cum au arătat echipele de start:
Olympiacos: Pascalakis – Rodinel, Retsos, Pirola, Ortega – Dani Garcia, Hezze – Strefezza, Chiquinho, Podence – El Kaabi
Rezerve:Kouraklis, Exarchos, Biancone, Kalogeropoulos, Diogo Nascimento, Scipioni, Costinha, Onyemaechi, Pnevmonidis, Mouzakitis, Taremi
Pafos: Michael – Goldar, David Luiz, Luckassen – Bruno, Dragomir, Sunjic, Pepe, Correia – Dimata, Jaja
Rezerve: Gorter, Petrou, Pileas, Quina, Sema, Oesic, Langa, Anderson
- Olympiacos – Pafos 0-0, cu Istvan Kovacs la centru! Vlad Dragomir, titular. S-a marcat primul gol al serii
