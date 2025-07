Mihai Popescu, după ce Shkendija a învins-o de două ori pe FCSB: "Sunt mult mai slabi decât noi" - Antena Sport

Mihai Popescu a declarat, după eliminarea FCSB-ului din Liga Campionilor, că echipa lui Elias Charalambous îi este superioară campioanei Macedoniei de Nord, Shkendija, care i-a învins pe roş-albaştri în ambele manşe din turul 2 preliminar al UCL.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB – Shkendija 1-2 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY miercuri, de la 20:30. Campioana României trebuia să întoarcă rezultatul din tur, când a pierdut cu 1-0, dar s-a văzut învinsă şi la retur, după ce Cisotti deschisese scorul.

Mihai Popescu: “Trebuie să ne fie ruşine de noi”

„Din păcate, am pierdut ambele meciuri, trebuie să ne fie rușine de noi astăzi. Ne pare rău, dar uneori fotbalul te pedepsește. Trebuie să mergem înainte, fotbalul îți dă șansa să te refaci, mai ales când joci la trei zile. Vine derby-ul și trebuie să fim pregătiți. Am pierdut primul meci, iar aici a trebuit să grăbim lucrurile.

Ei au fost mai pragmatici, au așteptat contraatacul și așa s-a scris istoria partidei. Cred că sunt mult mai slabi decât noi, dar asta este fotbalul. Ne-au bătut de două ori, dar mergem înainte, nu avem ce face. Greșelile sunt de partea tuturor. A fost o greșeală colectivă, trebuia să stăm mai aproape de ei, să întrerupem jocul mai sus, dar aceste lucruri fac parte din fotbal și greșelile au fost de partea noastră astăzi.

Este început de sezon, e normal să nu fim la capacitate maximă, însă ne vom pregăti și, cu siguranță, va fi mai bine în meciurile următoare. Nu am intrat în panică, nu cred că a fost vorba de asta, am grăbit lucrurile, aveam nevoie să marcăm, eram sub presiunea rezultatului, iar acest lucru a făcut să fim mai puțin pragmati pe faza ofensivă”, a declarat Mihai Popescu, la zona mixtă, după FCSB – Shkendija 1-2.