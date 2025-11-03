Pierdere importantă suferită de Real Madrid înaintea meciului cu Liverpool, care va fi arbitrat de Istvan Kovacs - Antena Sport

Tânărul argentinian Franco Mastantuono, absent de la antrenamentul colectiv al echipei Real Madrid luni, suferă de pubalgie şi nu va putea evolua marţi în meciul din Liga Campionilor cu Liverpool, a anunţat clubul spaniol.

Jucătorul de 18 ani, recrutat în această vară de la River Plate pentru peste 63 de milioane de euro, nu ar urma să fie operat deocamdată, potrivit presei spaniole, dar Real nu vrea să rişte agravarea accidentării.

Franco Mastantuono nu va juca împotriva lui Liverpool

Tânărul fotbalist, considerat a fi una dintre cele mai mari speranţe ale ţării, s-a impus rapid ca un potenţial titular în faţa antrenorului său Xabi Alonso, devansându-i pe brazilianul Rodrygo şi marocanul Brahim Diaz.

Mastantuono a evoluat în acest sezon în 9 partide în LaLiga, în care a înscris un gol şi în toate cele 3 partide disputate de Real Madrid în Liga Campionilor.

Duelul “de lux” Liverpool – Real Madrid, din Liga Campionilor, va fi arbitrat de românul Istvan Kovacs. Meciul “cormoranilor” cu liderul din LaLiga va avea loc marţi, de la ora 22:00. Kovacs va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar Marcel Bîrsan va fi al patrulea oficial. La VAR vor fi prezenţi Bastian Dankert (Germania) şi Fedayi San (Elveţia).