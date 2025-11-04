Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold - Antena Sport

Patru reprezentanți ai lui Real Madrid au mers la Anfield cu o seară înainte de confruntarea contra celor de la Liverpool din Champions League, pentru a-i aduce un omagiu lui Diogo Jota. Xabi Alonso, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold și Emilio Butragueno au fost prezenți la stadionul “cormoranilor”, iar fostul coleg al portughezului a avut și un mesaj emoționant atașat pe florile sale.
Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața pe 3 iulie într-un accident rutier, însă amintirea lor rămâne în memoria colectivă a lumii fotbalistice. Real Madrid a demonstrat la rândul ei acest lucru și a venit pe Anfield pentru a-l comemora pe fostul fotbalist al “cormoranilor”.
Trent Alexander-Arnold, mesaj și un controller pentru Diogo Jota
Dintre cei patru oameni ai clubului “blanco”, Trent Alexander-Arnold a ieșit în evidență prin prisma faptului că a avut și un mesaj personalizat pentru fotbalistul alături de care a jucat în 145 de partide. Fundașul dreapta l-a inclus și pe Andre Silva în mesajul său emoționat atașat pe florile depuse la stadionul unde și-a petrecut cariera înainte să vină pe Santiago Bernabeu.
“Tovarășul meu, Diego. Ești regretat, dar în continuare atât de iubit. Amintirea ta și a lui Andre vor dăinui mereu. Zâmbesc de fiecare dată când mă gândesc la tine și îmi voi aminti mereu de momentele minuntate petreucte împreună.
Îmi e dor de tine în fiecare zi. Cu dragoste, Trent și familia. 20 pentru totdeauna. YNWA (n.r You’ll Never Walk Alone – Nu vei merge niciodată singur“, a scris Trent pe bilet.
Trent Alexander-Arnold laid down flowers with a Playstation controller and left a letter for Diogo Jota at Anfield ❤️ pic.twitter.com/o6F1PXQXsA
În plus, jucătorul Realului a lăsat pe Anfield și o manetă roșie de Playstation, prin care a făcut referire la celebrarea pe care o avea fostul fotbalist. Pe controller a scris și un mesaj, și anume “Întotdeauna un campion. 20. TAA (n.r. inițialele lui Trent)“.
Real Madrid se pregătește pentru meciul “de foc” pe care îl va disputa contra lui Liverpool în această seară în Champions League, de la ora 22:00. Toți ochii vor fi pe Alexander-Arnold, care va fi probabil huiduit de o mare parte din suporterii “cormoranilor” după ce a plecat în vară de la club. Înainte de meci, Arne Slot a vorbit și el pe seama acestui subiect și a spus cum va aborda el situația, fără să dea un verdict legat de cum vor reacționa fanii.
