Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold - Antena Sport

Patru reprezentanți ai lui Real Madrid au mers la Anfield cu o seară înainte de confruntarea contra celor de la Liverpool din Champions League, pentru a-i aduce un omagiu lui Diogo Jota. Xabi Alonso, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold și Emilio Butragueno au fost prezenți la stadionul “cormoranilor”, iar fostul coleg al portughezului a avut și un mesaj emoționant atașat pe florile sale.

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața pe 3 iulie într-un accident rutier, însă amintirea lor rămâne în memoria colectivă a lumii fotbalistice. Real Madrid a demonstrat la rândul ei acest lucru și a venit pe Anfield pentru a-l comemora pe fostul fotbalist al “cormoranilor”.

Trent Alexander-Arnold, mesaj și un controller pentru Diogo Jota

Dintre cei patru oameni ai clubului “blanco”, Trent Alexander-Arnold a ieșit în evidență prin prisma faptului că a avut și un mesaj personalizat pentru fotbalistul alături de care a jucat în 145 de partide. Fundașul dreapta l-a inclus și pe Andre Silva în mesajul său emoționat atașat pe florile depuse la stadionul unde și-a petrecut cariera înainte să vină pe Santiago Bernabeu.

“Tovarășul meu, Diego. Ești regretat, dar în continuare atât de iubit. Amintirea ta și a lui Andre vor dăinui mereu. Zâmbesc de fiecare dată când mă gândesc la tine și îmi voi aminti mereu de momentele minuntate petreucte împreună.

Îmi e dor de tine în fiecare zi. Cu dragoste, Trent și familia. 20 pentru totdeauna. YNWA (n.r You’ll Never Walk Alone – Nu vei merge niciodată singur“, a scris Trent pe bilet.