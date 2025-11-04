Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold

Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold

Andrei Nicolae Publicat: 4 noiembrie 2025, 10:07

Comentarii
Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold

Reprezentanții lui Real Madrid, la Anfield, în timpul omagiului adus lui Diogo Jota / Profimedia

Patru reprezentanți ai lui Real Madrid au mers la Anfield cu o seară înainte de confruntarea contra celor de la Liverpool din Champions League, pentru a-i aduce un omagiu lui Diogo Jota. Xabi Alonso, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold și Emilio Butragueno au fost prezenți la stadionul “cormoranilor”, iar fostul coleg al portughezului a avut și un mesaj emoționant atașat pe florile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața pe 3 iulie într-un accident rutier, însă amintirea lor rămâne în memoria colectivă a lumii fotbalistice. Real Madrid a demonstrat la rândul ei acest lucru și a venit pe Anfield pentru a-l comemora pe fostul fotbalist al “cormoranilor”.

Trent Alexander-Arnold, mesaj și un controller pentru Diogo Jota

Dintre cei patru oameni ai clubului “blanco”, Trent Alexander-Arnold a ieșit în evidență prin prisma faptului că a avut și un mesaj personalizat pentru fotbalistul alături de care a jucat în 145 de partide. Fundașul dreapta l-a inclus și pe Andre Silva în mesajul său emoționat atașat pe florile depuse la stadionul unde și-a petrecut cariera înainte să vină pe Santiago Bernabeu.

Tovarășul meu, Diego. Ești regretat, dar în continuare atât de iubit. Amintirea ta și a lui Andre vor dăinui mereu. Zâmbesc de fiecare dată când mă gândesc la tine și îmi voi aminti mereu de momentele minuntate petreucte împreună.

Îmi e dor de tine în fiecare zi. Cu dragoste, Trent și familia. 20 pentru totdeauna. YNWA (n.r You’ll Never Walk Alone – Nu vei merge niciodată singur“, a scris Trent pe bilet.

Reclamă
Reclamă

În plus, jucătorul Realului a lăsat pe Anfield și o manetă roșie de Playstation, prin care a făcut referire la celebrarea pe care o avea fostul fotbalist. Pe controller a scris și un mesaj, și anume “Întotdeauna un campion. 20. TAA (n.r. inițialele lui Trent)“.

Real Madrid se pregătește pentru meciul “de foc” pe care îl va disputa contra lui Liverpool în această seară în Champions League, de la ora 22:00. Toți ochii vor fi pe Alexander-Arnold, care va fi probabil huiduit de o mare parte din suporterii “cormoranilor” după ce a plecat în vară de la club. Înainte de meci, Arne Slot a vorbit și el pe seama acestui subiect și a spus cum va aborda el situația, fără să dea un verdict legat de cum vor reacționa fanii.

Fructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramulFructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Observator
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și celălalt obraz”
Fanatik.ro
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și celălalt obraz”
10:46
Decizie fără precedent luată de Pep Guardiola! Ce se întâmplă cu o zi înaintea meciului Manchester City – Borussia Dortmund
10:36
Răsturnare de situație în cazul primarului care a anunțat că desființează echipa: “Nu ne plimba prin Liga 2”
10:06
“Vrei să devii antrenoare?” Simona Halep a răspuns fără să stea pe gânduri
9:17
Un jurnalist din Italia l-a dat de gol pe Dan Șucu. Legenda care așteaptă “unda verde” să semneze cu Genoa
9:13
Universitatea Craiova şi Dinamo au intrat pe fir! Se bat pe jucătorul dorit de FCSB
8:43
Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 4 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” 5 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 6 Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie