Real Madrid, rețetă de excepție în UEFA Champions League! Suma impresionantă strânsă de „los blancos”

Real Madrid este una dintre cele opt formații prezente în faza sferturilor din UEFA Champions League, gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa reușind să elimine în dublă manșă Manchester City, scor 5-1 la general.

Calificarea mai departe a adus o sumă impresionantă în conturile clubului madrilen. Bayern Munchen stă în calea formației din La Liga pentru prezența în penultimul act al competiției.

Real Madrid a atins borna de 100 de milioane de euro în Liga Campionilor

Chiar dacă jocul echipei nu este unul impresionant în acest sezon, Real Madrid continuă să fie un club profitabil, un club cu „pedigree” european, lucru confirmat și prin calificarea în sferturile Champions League.

Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a trecut de Manchester City, scor 5-1 și a stabilit o bornă impresionantă în acest sezon. Concret, potrivit presei din Spania, Real Madrid a ajuns la 100 de milioane de euro câștigați din actuala ediție de Ligă.

🚨 JUST IN: Real Madrid have already earned €100m from their participation in the Champions League this season. @diarioas 💰 pic.twitter.com/k067QXUL4F

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 19, 2026