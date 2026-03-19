Real Madrid, rețetă de excepție în UEFA Champions League! Suma impresionantă strânsă de „los blancos”

Real Madrid este una dintre cele opt formații prezente în faza sferturilor din UEFA Champions League, gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa reușind să elimine în dublă manșă Manchester City, scor 5-1 la general.
Calificarea mai departe a adus o sumă impresionantă în conturile clubului madrilen. Bayern Munchen stă în calea formației din La Liga pentru prezența în penultimul act al competiției.
Real Madrid a atins borna de 100 de milioane de euro în Liga Campionilor
Chiar dacă jocul echipei nu este unul impresionant în acest sezon, Real Madrid continuă să fie un club profitabil, un club cu „pedigree” european, lucru confirmat și prin calificarea în sferturile Champions League.
Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a trecut de Manchester City, scor 5-1 și a stabilit o bornă impresionantă în acest sezon. Concret, potrivit presei din Spania, Real Madrid a ajuns la 100 de milioane de euro câștigați din actuala ediție de Ligă.
🚨 JUST IN: Real Madrid have already earned €100m from their participation in the Champions League this season. @diarioas 💰 pic.twitter.com/k067QXUL4F
— Madrid Zone (@theMadridZone) March 19, 2026
Drum greu către semifinale
Real Madrid visează la un nou triumf în UEFA Champions League, dar chiar și drumul spre semifinale este unul destul de anevoios. În fața formației antrenate de Alvaro Arbeloa va sta Bayern Munchen, una dintre cele mai în formă echipe din lume.
Mai mult decât atât, „los blancos” nu îl vor avea disponibil nici pe Thibaut Courtois, care a suferit o accidentare destul de gravă în returul de pe Etihad Stadium.
- “Bayern e favorită cu Real Madrid?” Răspunsul dat de Vincent Kompany, înaintea confruntării din sferturile Champions League
- Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată
- Jucătorul accidentat incredibil în Liverpool – Galatasaray va fi operat în Anglia. Ce i s-a întâmplat
- Cota uriaşă pe care o are Real Madrid la câştigarea Ligii Campionilor. Care e favorita specialiştilor
- Arne Slot a dat o veste proastă la Liverpool, după recitalul cu Galatasaray din optimile Champions League