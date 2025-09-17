Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-au certat pe teren în Juventus - Dortmund! Nu a vrut să îşi lase colegul să bată un penalty şi a intervenit antrenorul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | S-au certat pe teren în Juventus – Dortmund! Nu a vrut să îşi lase colegul să bată un penalty şi a intervenit antrenorul

S-au certat pe teren în Juventus – Dortmund! Nu a vrut să îşi lase colegul să bată un penalty şi a intervenit antrenorul

Publicat: 17 septembrie 2025, 9:49

Comentarii
S-au certat pe teren în Juventus – Dortmund! Nu a vrut să îşi lase colegul să bată un penalty şi a intervenit antrenorul

Jucătorii lui Dortmund s-au certat pe minge în meciul cu Juventus / Profimedia

Meciul dintre Juventus şi Borussia Dortmund a fost cel mai spectaculos duel al primei seri de UEFA Champions League a sezonului. După 0-0 la pauză, meciul de la Torino s-a încheiat 4-4, asta după ce oaspeţii conduceau cu 4-2 în minutul 86. În cele din urmă, Juventus a reuşit două goluri în prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tensiunea a fost uriaşă în timpul meciului de la Torino, iar acest lucru s-a văzut foarte bine înainte de al patrulea gol marcat de nemţi. Borussia Dortmund a primit un penalty în minutul 85, dar au fost probleme chiar înainte de execuţia lui Bensebaini.

Guirassy şi Bensebaini, contre înaintea executării penalty-ului, în Juventus – Dortmund

Guirassy a obţinut lovitura de la 11 metri şi a vrut să bată tot el de la punctul cu var. Niko Kovac l-a desemnat însă pe Bensebaini, dar Guirassy nu a cedat şi a “arestat” balonul. Mai mulţi jucători de la Dortmund s-au strâns în jurul lui Guirassy, dar nimic nu părea că îl poate convinge să lase mingea.

Bensebaini s-a şi enervat, aruncând cu mingea de nervi, în timp ce Niko Kovac urla de pe marginea şi îl indica pe jucătorul algerian. În cele din urmă, Guirassy a cedat şi s-a retras încet din careul de 16 metri.

Reclamă
Reclamă

Ramy Bensebaini s-a dovedit a fi o alegere foarte bună a lui Niko Kovac, în privinţa executantului de la 11 metri. Algerianul l-a învins elegant pe Di Gregorio şi a dus scorul la 4-4.

Din nefericire pentru Dortmund, avantajul din minutul 86 de două goluri nu a fost suficient. În minutele 90+4 şi 90+6, Vlahovic şi Kelly au marcat golurile care au adus un punct nesperat pentru formaţia lui Igor Tudor.

Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe anAfacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care au prins un post de conducere la ANRE
Fanatik.ro
Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care au prins un post de conducere la ANRE
9:32
Cristi Chivu, declaraţii uriaşe despre Ajax: “Fundamentul a ce sunt eu acum ca persoană”
9:09
Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid – Marseille 2-1, în care a fost doar rezervă
8:46
Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League
8:37
Roberto De Zerbi a “tunat” după penalty-ul primit de Real Madrid pe finalul meciului cu Marseille: “O ruşine”
8:17
Verdict categoric al specialistului, după penalty-ul controversat prin care Real Madrid a învins-o pe Marseille
8:00
Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 2 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 3 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 4 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB 5 Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax 6 Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter