S-au certat pe teren în Juventus - Dortmund! Nu a vrut să îşi lase colegul să bată un penalty şi a intervenit antrenorul - Antena Sport

Meciul dintre Juventus şi Borussia Dortmund a fost cel mai spectaculos duel al primei seri de UEFA Champions League a sezonului. După 0-0 la pauză, meciul de la Torino s-a încheiat 4-4, asta după ce oaspeţii conduceau cu 4-2 în minutul 86. În cele din urmă, Juventus a reuşit două goluri în prelungiri.

Tensiunea a fost uriaşă în timpul meciului de la Torino, iar acest lucru s-a văzut foarte bine înainte de al patrulea gol marcat de nemţi. Borussia Dortmund a primit un penalty în minutul 85, dar au fost probleme chiar înainte de execuţia lui Bensebaini.

Guirassy şi Bensebaini, contre înaintea executării penalty-ului, în Juventus – Dortmund

Guirassy a obţinut lovitura de la 11 metri şi a vrut să bată tot el de la punctul cu var. Niko Kovac l-a desemnat însă pe Bensebaini, dar Guirassy nu a cedat şi a “arestat” balonul. Mai mulţi jucători de la Dortmund s-au strâns în jurul lui Guirassy, dar nimic nu părea că îl poate convinge să lase mingea.

Bensebaini s-a şi enervat, aruncând cu mingea de nervi, în timp ce Niko Kovac urla de pe marginea şi îl indica pe jucătorul algerian. În cele din urmă, Guirassy a cedat şi s-a retras încet din careul de 16 metri.

En plus de l’histoire Ramy Bensebaini… Serhou Guirassy n’avait pas son nom floqué derrière le maillot ! 🤦 pic.twitter.com/orIJmuO9XM

— 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲𝗻𝘀 🇬🇳🐘 (@Joueurs_GN) September 16, 2025