Juventus - Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League - Antena Sport

Juventus Torino și Borussia Dortmund au oferit de departe cel mai tare meci din istoria recentă a UEFA Champions League. Cele două echipe au oferit un spectacol pe cinste în Italia, într-un meci cu opt goluri, scorul pauzei fiind, culmea 0-0.

A fost abia al doilea meci din istoria Ligii Campionilor în care se înscriu nu mai puțin de opt goluri într-o repriză, recordul fiind stabilit anul trecut de Bayern Munchen.

Juventus – Borussia Dortmund, meci care intră direct în cărțile de istorie

S-a scris istorie marți seară la Torino, în prima etapă a fazei principale de UEFA Champions League. Juventus și Borussia Dortmund au luptat până la ultima suflare pentru cele trei puncte puse în joc, însă rezultatul final a fost o remiză spectaculoasă.

Gruparea din Bundesliga a condus de trei ori pe tabelă în Italia, ultima dată la 4-2, dar, Juventus a revenit incredibil și a punctat de două ori în minutele de prelungire.

Dușan Vlahovic a redus din diferență în minutul 90+4, iar două minute mai târziu, același Vlahovic l-a servit excelent pe Lloyd Kelly, care a stabilit scorul final.