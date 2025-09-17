Juventus - Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League - Antena Sport

Juventus Torino și Borussia Dortmund au oferit de departe cel mai tare meci din istoria recentă a UEFA Champions League. Cele două echipe au oferit un spectacol pe cinste în Italia, într-un meci cu opt goluri, scorul pauzei fiind, culmea 0-0.
A fost abia al doilea meci din istoria Ligii Campionilor în care se înscriu nu mai puțin de opt goluri într-o repriză, recordul fiind stabilit anul trecut de Bayern Munchen.
Juventus – Borussia Dortmund, meci care intră direct în cărțile de istorie
S-a scris istorie marți seară la Torino, în prima etapă a fazei principale de UEFA Champions League. Juventus și Borussia Dortmund au luptat până la ultima suflare pentru cele trei puncte puse în joc, însă rezultatul final a fost o remiză spectaculoasă.
Gruparea din Bundesliga a condus de trei ori pe tabelă în Italia, ultima dată la 4-2, dar, Juventus a revenit incredibil și a punctat de două ori în minutele de prelungire.
Dușan Vlahovic a redus din diferență în minutul 90+4, iar două minute mai târziu, același Vlahovic l-a servit excelent pe Lloyd Kelly, care a stabilit scorul final.
A fost doar pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor când într-un meci s-au marcat minim 8 goluri în prima repriză. Recordul a fost stabilit de Bayern Munchen, într-un joc disputat în sezonul precedent pe teren propriu, contra celor de la Dinamo Zagreb. Scorul final a fost atunci 9-2.
În același timp, este abia al cincilea meci din istoria competiției care s-a încheiat cu acest scor în Champions League. Este și primul rezultat de acest gen care se întâmplă în Italia. Precedentele au fost:
- Hamburger SV – Juventus Torino 4-4 (2000)
- Chelsea – Liverpool 4-4 (2009)
- Bayer Leverkusen – AS Roma 4-4 (2015)
- Chelsea – Ajax Amsterdam 4-4 (2019)
- Juventus Torino – Borussia Dortmund 4-4 (2025)
Rezultatele primei seri de UEFA Champions League
- Athletic Bilbao – Arsenal 0-2
- PSV Eindhoven – Royale Union SG 1-3
- Tottenham Hotspur – Villarreal 1-0
- Benfica Lisabona – Qarabag 2-3
- Juventus Torino – Borussia Dortmund 4-4
- Real Madrid – Marseille 2-1
