Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat

Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat

Publicat: 6 noiembrie 2025, 9:05

Comentarii
Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat

Ademola Lookman, în timpul unui meci - Profimedia Images

Atalanta a învins-o dramatic pe Olympique Marseille, cu 1-0, în prelungiri, dar cel mai încins moment de pe Velodrome a avut loc cu un sfert de oră înainte de final şi i-a avut în prim-plan pe antrenorul Ivan Juric şi pe atacantul Ademola Lookman.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După încă o evoluţie neconvingătoare, nigerianul de 28 de ani a fost înlocuit în minutul 75 cu Musah, moment în care i-a adus reproşuri antrenorului de la Bergamo. Croatul nu a stat pe gânduri şi l-a bruscat pe african.

Ademola Lookman, bruscat de antrenorul Atalantei

A fost nevoie de intervenţia oamenilor din stafful Atalantei ca lucrurile să nu degenereze. La conferinţa de presă, Juric a încercat să nu aducă tensiuni în plus la echipă şi a vorbit cu calm despre scandal.

“Aceste lucruri se întâmplă în fiecare duminică, amintiți-vă de incidentul Conte – DeBruyne. Când lucrurile se încing, se încing puțin prea tare uneori, dar se rezolvă în vestiar. Jucătorii nu acceptă bine schimbarea și există unele reacții necontrolate. Doar Atalanta și bunăstarea echipei contează”, a spus Juric, la conferinţa de presă.

Reclamă
Reclamă

Jucătorul care în vară a fost aproape de un transfer la Inter nu are evoluţiile din stagiunea precedentă, când şi-a trecut în cont 20 de goluri şi 7 pase decisive în toate competiţiile. În această stagiune, atacantul cotat la 40 de milioane de euro are un singur gol în nouă meciuri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Observator
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
11:08
Președintele FIFA, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: “Model de eleganță, echilibru și respect”
10:49
E gata! O legendă din Italia vine să antreneze Genoa lui Dan Șucu. Detaliile contractului
10:43
Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo
10:32
Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii”
10:15
EXCLUSIVPovestea campionei de juniori de la US Open, Mara Gae. Trecerea infernală la seniori
9:53
Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie”
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 3 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 4 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 5 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei 6 FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență