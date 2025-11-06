Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat - Antena Sport

Atalanta a învins-o dramatic pe Olympique Marseille, cu 1-0, în prelungiri, dar cel mai încins moment de pe Velodrome a avut loc cu un sfert de oră înainte de final şi i-a avut în prim-plan pe antrenorul Ivan Juric şi pe atacantul Ademola Lookman.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După încă o evoluţie neconvingătoare, nigerianul de 28 de ani a fost înlocuit în minutul 75 cu Musah, moment în care i-a adus reproşuri antrenorului de la Bergamo. Croatul nu a stat pe gânduri şi l-a bruscat pe african.

Ademola Lookman, bruscat de antrenorul Atalantei

A fost nevoie de intervenţia oamenilor din stafful Atalantei ca lucrurile să nu degenereze. La conferinţa de presă, Juric a încercat să nu aducă tensiuni în plus la echipă şi a vorbit cu calm despre scandal.

“Aceste lucruri se întâmplă în fiecare duminică, amintiți-vă de incidentul Conte – DeBruyne. Când lucrurile se încing, se încing puțin prea tare uneori, dar se rezolvă în vestiar. Jucătorii nu acceptă bine schimbarea și există unele reacții necontrolate. Doar Atalanta și bunăstarea echipei contează”, a spus Juric, la conferinţa de presă.

Ademola Lookman clashes with Ivan Jurić after being substituted off. 🇭🇷🇳🇬 pic.twitter.com/uWZl7IgeWM

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 5, 2025