Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat - Antena Sport

Atalanta a învins-o dramatic pe Olympique Marseille, cu 1-0, în prelungiri, dar cel mai încins moment de pe Velodrome a avut loc cu un sfert de oră înainte de final şi i-a avut în prim-plan pe antrenorul Ivan Juric şi pe atacantul Ademola Lookman.
După încă o evoluţie neconvingătoare, nigerianul de 28 de ani a fost înlocuit în minutul 75 cu Musah, moment în care i-a adus reproşuri antrenorului de la Bergamo. Croatul nu a stat pe gânduri şi l-a bruscat pe african.
Ademola Lookman, bruscat de antrenorul Atalantei
A fost nevoie de intervenţia oamenilor din stafful Atalantei ca lucrurile să nu degenereze. La conferinţa de presă, Juric a încercat să nu aducă tensiuni în plus la echipă şi a vorbit cu calm despre scandal.
“Aceste lucruri se întâmplă în fiecare duminică, amintiți-vă de incidentul Conte – DeBruyne. Când lucrurile se încing, se încing puțin prea tare uneori, dar se rezolvă în vestiar. Jucătorii nu acceptă bine schimbarea și există unele reacții necontrolate. Doar Atalanta și bunăstarea echipei contează”, a spus Juric, la conferinţa de presă.
Ademola Lookman clashes with Ivan Jurić after being substituted off. 🇭🇷🇳🇬 pic.twitter.com/uWZl7IgeWM
— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 5, 2025
Jucătorul care în vară a fost aproape de un transfer la Inter nu are evoluţiile din stagiunea precedentă, când şi-a trecut în cont 20 de goluri şi 7 pase decisive în toate competiţiile. În această stagiune, atacantul cotat la 40 de milioane de euro are un singur gol în nouă meciuri.
- Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii”
- Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie”
- Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit”
- Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit
- “Am eșuat. E o lecție”. Cristi Chivu nu s-a ferit de cuvinte după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty