Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu „lăncierii”: „Căpitanul” - Antena Sport

Cristi Chivu și-a început cariera de antrenor la seniori pe banca celor de la Parma. Antrenorul român a reușit să îndeplinească obiectivul stabilit de conducere și anume salvarea de la retrogradare. Imediat, a venit oferta de nerefuzat de la Inter, care era în căutarea unui înlocuitor pentru Simone Inzaghi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Startul de sezon nu a fost cel mai reușit pentru tehnician, însă foștii săi colegi de la Ajax Amsterdam sunt încrezători că acesta va reuși să redreseze echipa încă de la meciul din UEFA Champions League.

„Cristian era un lider înnăscut în vestiar”

Fost coleg cu Cristi Chivu la Ajax Amsterdam, Andy van der Meyde a oferit un interviu în presa italiană care l-a avut ca scop principal pe antrenorul care a preluat banca celor de la Inter.

Acesta a explicat că mentalitatea fostului mare internațional român îl va ajuta să redreseze situația la Milano. van der Meyde a vorbit la superlativ despre Chivu și a transmis că eșecul suferit cu Juventus a fost nemeritat.

„Pentru mine, Cristian va fi întotdeauna căpitanul. Era cu un an mai tânăr decât mine și purta deja banderola la 21 de ani. Ajax este un club diferit de toate celelalte, nu se uită niciodată la cartea de identitate, dar dacă ești atât de precoce, cu siguranță ai ceva special.