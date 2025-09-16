Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu „lăncierii”: „Căpitanul” - Antena Sport

Închide meniul
Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu „lăncierii”: „Căpitanul”

Daniel Işvanca Publicat: 16 septembrie 2025, 20:01

Cristian Chivu într-un meci demonstrativ jucat pentru Ajax / Getty Images)

Cristi Chivu și-a început cariera de antrenor la seniori pe banca celor de la Parma. Antrenorul român a reușit să îndeplinească obiectivul stabilit de conducere și anume salvarea de la retrogradare. Imediat, a venit oferta de nerefuzat de la Inter, care era în căutarea unui înlocuitor pentru Simone Inzaghi.

Startul de sezon nu a fost cel mai reușit pentru tehnician, însă foștii săi colegi de la Ajax Amsterdam sunt încrezători că acesta va reuși să redreseze echipa încă de la meciul din UEFA Champions League.

„Cristian era un lider înnăscut în vestiar”

Fost coleg cu Cristi Chivu la Ajax Amsterdam, Andy van der Meyde a oferit un interviu în presa italiană care l-a avut ca scop principal pe antrenorul care a preluat banca celor de la Inter.

Acesta a explicat că mentalitatea fostului mare internațional român îl va ajuta să redreseze situația la Milano. van der Meyde a vorbit la superlativ despre Chivu și a transmis că eșecul suferit cu Juventus a fost nemeritat.

„Pentru mine, Cristian va fi întotdeauna căpitanul. Era cu un an mai tânăr decât mine și purta deja banderola la 21 de ani. Ajax este un club diferit de toate celelalte, nu se uită niciodată la cartea de identitate, dar dacă ești atât de precoce, cu siguranță ai ceva special.

Cristian era un lider înnăscut în vestiar, respectuos, mereu zâmbitor. Eu l-aș numi un adevărat gentleman. La început, a primit multe cartonașe roșii, dar apoi s-a maturizat. Ca jucător, era foarte puternic: bun la marcaj, rapid în situații unu la unu, excelent la șuturile de la distanță cu piciorul stâng.

În rest mă ducea cu mașina când nu aveam, făcând pe șoferul meu de la hotel la stadion. Nu mă surprinde că a ajuns antrenor. Aceste probleme de la începutul unei experiențe fac parte din meserie, iar înfrângerea împotriva lui Juve a fost nemeritată”, a povestit Andy van der Meyde, potrivit Gazzetta dello Sport.

Inter, duel cu Ajax în UEFA Champions League

Inter va debuta în noua ediție de UEFA Champions League pe ”Johan Cruyff Arena”, acolo unde va înfrunta Ajax Amsterdam. Va fi un meci cu o încărcătură emoțională mare pentru Chivu, care a trăit amintiri frumoase cu „lăncierii”.

142 de meciuri, 13 goluri și 7 pase decisive au fost cifrele românului în tricoul celor de la Ajax. El și-a trecut în palmares titlul în Eredivisie, Cupa și Supercupa cu Ajax.

