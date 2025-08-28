UEFA, schimbare istorică legată de finala Ligii Campionilor - Antena Sport

Închide meniul
UEFA, schimbare istorică legată de finala Ligii Campionilor

UEFA, schimbare istorică legată de finala Ligii Campionilor

Publicat: 28 august 2025, 13:17 / Actualizat: 28 august 2025, 14:20

Trofeul UEFA Champions League / Profimedia

UEFA a anunţat, joi, pe site-ul său oficial, că ora de start a finalei Ligii Campionilor va fi mutată de la 22:00 (ora României) la 19:00, începând cu finala din 2026 de la Budapesta.

Decizia este luată pentru a creşte experienţa fanilor, echipelor şi oraşelor gazdă în ziua de meci, prin optimizarea logisticii şi operaţiunilor. “Obiectivul nostru este să face din ziua meciului o experienţă plăcută pentru toţi cei care vor să ia parte la emoţia evenimentului, creând o atmosferă primitoare care să fie mai uşoară pentru familii şi copii să asiste la cel mai important meci de fotbal al sezonului”, se precizează în comunicat.

“Pentru suporterii care călătoresc va însemna un acces mai bun la transportul public – mai ales după meci – şi o călătorie mai sigură, mai convenabilă de la stadion. Pentru oraşele gazdă va da un impuls impactului economic pozitiv pe care îl are fiecare eveniment, prin faptul că va oferi suporterilor şansa să continue sărbătoarea”, menţionează UEFA.

Noua oră de start se aliniază unei ferestre de transmisie mai accesibilă, ajutând finala să aibă o audienţă TV şi digitală şi mai mare, cu un focus particular pe tinerii privitori.

“Cu această schimbare, punem experienţa fanilor în mijlocul planului nostru. Finala UEFA Champions League final este momentul culminant al sezonului, iar noua oră de start o va face şi mai accesibilă, mai incluzivă şi cu un impact mai mare pentru toţi cei implicaţi”, a afirmat preşedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin.

“Dacă ora 22:00 este potrivită pentru meciurile din timpul săptămânii, o oră de start mai devreme sâmbăta, pentru finală, înseamnă o încheiere mai devreme, indiferent de prelungiri sau penalty-uri, şi le oferă suporterilor oportunitatea de a se bucura de restul serii alături de prieteni şi familie, reflectând asupra meciului sezonului”, a mai spus Ceferin.

