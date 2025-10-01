Violențe pe străzile din Napoli, înaintea meciului cu Sporting Lisabona! Conflicte sângeroase între suporteri - Antena Sport

Napoli primește vizita celor de la Sporting Lisabona miercuri seară, în runda a doua a grupei principale din UEFA Champions League. Campioana din Serie A a pierdut pe Etihad Stadium în runda inaugurală, în timp ce portughezii au învins fără emoții Kairat Almaty.
Cu câteva ore înainte de startul partidei de pe stadionul ”Diego Armando Maradona”, suporterii celor două echipe s-au înfruntat pe străzile din oraș, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine.
Lupte de stradă înainte de Napoli – Sporting
Napoli caută primul succes în actuala ediție de UEFA Champions League, iar gruparea antrenată de Antonio Conte primește vizita celor de la Sporting Lisabona, în cadrul etapei a doua.
Italienii sunt cunoscuți pentru suporterii foarte violenți, lucru care s-a confirmat și în cursul zilei de miercuri, când aceștia i-au asaltat pe suporterii portughezi pe străzile din oraș.
Poliția a intervenit în forță și a calmat spiritele, însă nu înainte ca aceștia să devasteze mai multe terase din Napoli. Campioana Italiei nu a pierdut niciodată un meci contra formației portugheze.
01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025
Napoli and Sporting fans clashing today… 🇮🇹🇵🇹 pic.twitter.com/PKfnejdcYD
— Football Fights (@footbalIfights) October 1, 2025
