Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut - Antena Sport

Un fotbalist care evoluează pentru Braga în campionatul Portugaliei a ajuns să fie dat dispărut în țara în care a evoluat sezonul trecut. Gustaf Lagerbielke, un fundaș care a întâlnit-o pe CFR Cluj în acest sezon în preliminariile UEL, a jucat în stagiunea trecută pentru Twente și a fost transferat de una dintre cele mai bune echipe lusitane în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.
Înainte să plece din statul batav, jucătorul suedez a omis însă un aspect important care în momentul de față îl face să fie considerat drept dispărut.
Fotbalistul din Liga Portugal dat dispărut
Gustaf Lagerbielke a fost legitimat sezonul trecut la Celtic, însă pe final de august a fost împrumutat la Twente. Ajuns în Olanda, jucătorul de 25 de ani a fost nevoit să se înregistreze ca fiind rezident în țara respectivă, după ce și-a cumpărat și o casă în Enschede, orașul în care evoluează echipa menționată anterior.
După sezonul petrecut în “țara lalelelor”, Lagerbielke a prins un transfer la Braga, însă a omis faptul că trebuie să ceară să fie scos de pe lista rezidenților din Olanda. Urmând procedurile standard, Consiliul orașului Enschede a publicat o listă cu oameni care au dispărut fără nicio urmă, iar pe ea se află și jucătorul suedez, din cauza aspectelor legislative de care a uitat.
Gustaf Lagerbielke, fichaje del SC Braga para esta temporada, se encuentra desaparecido en Holanda, según informa el portugués ‘A Bola’https://t.co/GKv4qnzcyR
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 12, 2025
“Autoritatea municipală a condus o investigație temeinică în ceea ce privește unde se află acești indivizi. Investigația arată că locațiile lor sunt necunoscute. Astfel, autoritatea municipală le va șterge dosarele. Nu mai sunt înregistrați în Olanda“, se arată în comunicatul emis de Consiliul orașului Enschede, potrivit marca.com.
