Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut - Antena Sport

Un fotbalist care evoluează pentru Braga în campionatul Portugaliei a ajuns să fie dat dispărut în țara în care a evoluat sezonul trecut. Gustaf Lagerbielke, un fundaș care a întâlnit-o pe CFR Cluj în acest sezon în preliminariile UEL, a jucat în stagiunea trecută pentru Twente și a fost transferat de una dintre cele mai bune echipe lusitane în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.

Înainte să plece din statul batav, jucătorul suedez a omis însă un aspect important care în momentul de față îl face să fie considerat drept dispărut.

Fotbalistul din Liga Portugal dat dispărut

Gustaf Lagerbielke a fost legitimat sezonul trecut la Celtic, însă pe final de august a fost împrumutat la Twente. Ajuns în Olanda, jucătorul de 25 de ani a fost nevoit să se înregistreze ca fiind rezident în țara respectivă, după ce și-a cumpărat și o casă în Enschede, orașul în care evoluează echipa menționată anterior.

După sezonul petrecut în “țara lalelelor”, Lagerbielke a prins un transfer la Braga, însă a omis faptul că trebuie să ceară să fie scos de pe lista rezidenților din Olanda. Urmând procedurile standard, Consiliul orașului Enschede a publicat o listă cu oameni care au dispărut fără nicio urmă, iar pe ea se află și jucătorul suedez, din cauza aspectelor legislative de care a uitat.

