Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut

Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 10:18

Comentarii
Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut

Gustaf Lagerbielke, în timpul unui meci contra CFR-ului / Profimedia

Un fotbalist care evoluează pentru Braga în campionatul Portugaliei a ajuns să fie dat dispărut în țara în care a evoluat sezonul trecut. Gustaf Lagerbielke, un fundaș care a întâlnit-o pe CFR Cluj în acest sezon în preliminariile UEL, a jucat în stagiunea trecută pentru Twente și a fost transferat de una dintre cele mai bune echipe lusitane în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte să plece din statul batav, jucătorul suedez a omis însă un aspect important care în momentul de față îl face să fie considerat drept dispărut.

Fotbalistul din Liga Portugal dat dispărut

Gustaf Lagerbielke a fost legitimat sezonul trecut la Celtic, însă pe final de august a fost împrumutat la Twente. Ajuns în Olanda, jucătorul de 25 de ani a fost nevoit să se înregistreze ca fiind rezident în țara respectivă, după ce și-a cumpărat și o casă în Enschede, orașul în care evoluează echipa menționată anterior.

După sezonul petrecut în “țara lalelelor”, Lagerbielke a prins un transfer la Braga, însă a omis faptul că trebuie să ceară să fie scos de pe lista rezidenților din Olanda. Urmând procedurile standard, Consiliul orașului Enschede a publicat o listă cu oameni care au dispărut fără nicio urmă, iar pe ea se află și jucătorul suedez, din cauza aspectelor legislative de care a uitat.

Reclamă
Reclamă

Autoritatea municipală a condus o investigație temeinică în ceea ce privește unde se află acești indivizi. Investigația arată că locațiile lor sunt necunoscute. Astfel, autoritatea municipală le va șterge dosarele. Nu mai sunt înregistrați în Olanda“, se arată în comunicatul emis de Consiliul orașului Enschede, potrivit marca.com.

Gustaf Lagerbielke poate fi văzut evoluând în Liga Portugal exclusiv în AntenaPLAY, unde se transmite campionatul din vestul Europei.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în ItaliaCum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
Fanatik.ro
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
10:00
Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: “Nu sunt o marionetă”
9:50
Andrei Nicolescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele evenimente: “Noi uităm asta?”
9:37
“E regina mea”. Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: “E tot ce îmi puteam dori”
9:33
Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: “Timpul pentru o schimbare”
9:27
Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: “E extraordinar”
9:21
Mihai Stoica, stupefiat de cum a ajuns Andrei Borza să se accidenteze: “Nici nu vreau să mă gândesc”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 5 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” 6 “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României