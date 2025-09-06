Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta - Antena Sport

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a fost implicat într-un accident cu bicicleta vineri seară, anunţul fiind făcut chiar de către câştigătoarea UEFA Champions League.
Antrenorul de 55 de ani a suferit o fractură de claviculă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului. Ulterior, spaniolul a fost transportat la spital pentru a fi operat.
Luis Enrique, operat după un accident cu bicicleta
“În urma unui accident de ciclism petrecut vineri, antrenorul principal al lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost tratat de serviciile de urgență și va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru o fractură de claviculă.
Clubul își exprimă sprijinul deplin și îi dorește o recuperare rapidă. Informații suplimentare vor fi comunicate în curând”, a anunţat PSG, pe contul oficial de X.
À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.
Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui…
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025
În acest moment nu se cunosc detalii legate de împrejurările în care a avut loc accidentul. Luis Enrique este un pasionat al ciclismului, el participând în trecut la mai multe curse.
Rămâne de văzut când va putea reveni spaniolul pe banca celor de la PSG. Campioana Europei are următorul meci programat pe 14 septembrie, atunci când primeşte vizita celor de la Lens, în Ligue 1. Pe 17 septembrie, parizienii vor juca primul meci din UEFA Champions League din noul sezon tot pe Parc des Princes, împotriva celor de la Atalanta.
- Jucătorul cedat de Interul lui Cristi Chivu în ultima zi de mercato
- Fanii lui Marseille, interzişi la meciul din deplasare cu Lyon: “Sunt o sursă de tulburări publice”
- Luis Enrique vrea să scrie istorie şi în acest sezon! A anunţat schimbări la PSG: “Le-am spus jucătorilor”
- Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: “Sunt 100% responsabil”
- Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată”