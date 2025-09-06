Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta - Antena Sport

Home | Fotbal | Ligue 1 | Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta

Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta

Publicat: 6 septembrie 2025, 9:28

Comentarii
Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta

Luis Enrique / Profimedia

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a fost implicat într-un accident cu bicicleta vineri seară, anunţul fiind făcut chiar de către câştigătoarea UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul de 55 de ani a suferit o fractură de claviculă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului. Ulterior, spaniolul a fost transportat la spital pentru a fi operat.

Luis Enrique, operat după un accident cu bicicleta

“În urma unui accident de ciclism petrecut vineri, antrenorul principal al lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost tratat de serviciile de urgență și va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru o fractură de claviculă.

Clubul își exprimă sprijinul deplin și îi dorește o recuperare rapidă. Informații suplimentare vor fi comunicate în curând”, a anunţat PSG, pe contul oficial de X.

Reclamă
Reclamă

În acest moment nu se cunosc detalii legate de împrejurările în care a avut loc accidentul. Luis Enrique este un pasionat al ciclismului, el participând în trecut la mai multe curse.

Rămâne de văzut când va putea reveni spaniolul pe banca celor de la PSG. Campioana Europei are următorul meci programat pe 14 septembrie, atunci când primeşte vizita celor de la Lens, în Ligue 1. Pe 17 septembrie, parizienii vor juca primul meci din UEFA Champions League din noul sezon tot pe Parc des Princes, împotriva celor de la Atalanta.

EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul VidraruEXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Observator
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Afacerea cu care are un succes nebun marea iubire a lui Ion Țiriac. Produsele se vând pe bandă rulantă în toată lumea
Fanatik.ro
Afacerea cu care are un succes nebun marea iubire a lui Ion Țiriac. Produsele se vând pe bandă rulantă în toată lumea
9:51
A venit nota de plată pentru Luis Suarez şi Sergio Busquets! Ce suspendări au primit după circul provocat la finala Leagues Cup
9:38
Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul
9:13
Elveţia a “spulberat-o” pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM
9:12
Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026
8:53
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol
8:42
Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan, după gafa monumentală a portarului!
Vezi toate știrile
1 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 2 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 3 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 4 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc” 5 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” 6 VIDEONorris, cel mai rapid în FP2 din MP al Italiei! Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut