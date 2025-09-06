Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta - Antena Sport

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a fost implicat într-un accident cu bicicleta vineri seară, anunţul fiind făcut chiar de către câştigătoarea UEFA Champions League.

Antrenorul de 55 de ani a suferit o fractură de claviculă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului. Ulterior, spaniolul a fost transportat la spital pentru a fi operat.

Luis Enrique, operat după un accident cu bicicleta

“În urma unui accident de ciclism petrecut vineri, antrenorul principal al lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost tratat de serviciile de urgență și va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru o fractură de claviculă.

Clubul își exprimă sprijinul deplin și îi dorește o recuperare rapidă. Informații suplimentare vor fi comunicate în curând”, a anunţat PSG, pe contul oficial de X.

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.

Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui…

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025