Real Madrid încearcă o super-lovitură! Mutarea ar putea costa minim 90 de milioane de euro - Antena Sport

Real Madrid încearcă o super-lovitură! Mutarea ar putea costa minim 90 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 28 septembrie 2025, 17:01

Nuno Mendes, Marquinhos și Vitinha / Getty Images

Real Madrid a făcut câteva mutări interesante odată cu venirea lui Xabi Alonso, însă tehnicianul sosit de la Bayer Leverkusen mai are un super-jucător pe listă, care ar putea completa linia „galactică” de la centrul terenului.

Potrivit presei din Spania, „los blancos” urmăresc îndeaproape situația portughezului Vitinha, dorit insistent de antrenorul celor de la Real Madrid. Mutarea însă nu s-ar putea face pentru mai puțin de 90 de milioane de euro.

Vitinha, jucătorul la care visează Xabi Alonso

Vitinha a avut un sezon remarcabil alături de Paris Saint Germain, iar mijlocașul portughez a completat podiumul pentru Balonul de Aur, după Ousmane Dembele și Lamine Yamal.

Prestațiile senzaționale ale fotbalistului de 25 de ani nu au trecut neobservate, iar Xabi Alonso a fost impresionat de felul în care acesta a asigurat echilibrul în linia mediană a parizienilor.

Potrivit celor de la fichajes.net, Real Madrid s-a înscris deja pe lista echipelor care vor să-l transfere pe Vitinha, însă negocierilor nu vor fi deloc ușoare. Campioana Franței solicită minim 100 de milioane de euro în schimbul acestuia.

Singura variantă mai puțin costisitoare pentru „los blancos” ar fi clauza de 90 de milioane de euro, pe care portughezul ar avea-o activă doar în vara anului 2026.

