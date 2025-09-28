Real Madrid încearcă o super-lovitură! Mutarea ar putea costa minim 90 de milioane de euro - Antena Sport

Real Madrid a făcut câteva mutări interesante odată cu venirea lui Xabi Alonso, însă tehnicianul sosit de la Bayer Leverkusen mai are un super-jucător pe listă, care ar putea completa linia „galactică” de la centrul terenului.
Potrivit presei din Spania, „los blancos” urmăresc îndeaproape situația portughezului Vitinha, dorit insistent de antrenorul celor de la Real Madrid. Mutarea însă nu s-ar putea face pentru mai puțin de 90 de milioane de euro.
Vitinha, jucătorul la care visează Xabi Alonso
Vitinha a avut un sezon remarcabil alături de Paris Saint Germain, iar mijlocașul portughez a completat podiumul pentru Balonul de Aur, după Ousmane Dembele și Lamine Yamal.
Prestațiile senzaționale ale fotbalistului de 25 de ani nu au trecut neobservate, iar Xabi Alonso a fost impresionat de felul în care acesta a asigurat echilibrul în linia mediană a parizienilor.
Potrivit celor de la fichajes.net, Real Madrid s-a înscris deja pe lista echipelor care vor să-l transfere pe Vitinha, însă negocierilor nu vor fi deloc ușoare. Campioana Franței solicită minim 100 de milioane de euro în schimbul acestuia.
Singura variantă mai puțin costisitoare pentru „los blancos” ar fi clauza de 90 de milioane de euro, pe care portughezul ar avea-o activă doar în vara anului 2026.
🚨 PSG's Vitinha wants to join Real Madrid but will only be allowed to make the move if the Spanish giants offer over €100M.
(Source: @Fichajesnet) pic.twitter.com/DHPrF86Zmf
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 27, 2025
- Ionuţ Radu a apărat un penalty în Elche – Celta Vigo! Jurnaliştii de la Marca, şocaţi: “Nu mai înţeleg fotbalul”
- Rayo Vallecano a suferit al patrulea eșec în La Liga! Andrei Rațiu, aproape de un eurogol de la 30 de metri
- Un titular de la Real Madrid e OUT. Xabi Alonso are un post descoperit cu doar o lună înainte de El Clasico
- Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat
- Xabi Alonso surprinde, după Atletico – Real Madrid 5-2: „Este o înfrângere meritată”