Antrenorul care a spulberat visul FCSB-ului, OUT de la națională. Ratarea calificării la Cupa Mondială, "fatală" - Antena Sport

Steve McClaren a demisionat din funcţia de selecţioner al Jamaicăi, după ce a ratat calificarea directă la Cupa Mondială de fotbal din 2026, în faţa modestei echipe a Curacao, informează DPA. Numele tehnicianului englez este unul extrem de cunoscut pentru fotbalul românesc, pentru că era manager la Middlesbrough în 2006 la acea semifinală de Cupa UEFA de coșmar pentru FCSB, atunci când roș-albaștrii au ratat dramatic calificarea în ultimul act.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Insula olandeză din Caraibe este cea mai mică naţiune ca populaţie care s-a calificat la turneul final de anul viitor, după ce a remizat cu Jamaica, scor 0-0, în ultima zi a preliminariilor zonei CONCACAF, păstrându-şi avantajul de un punct în clasamentul final al grupei.

“Coșmarul” FCSB-ului și-a dat demisia după ce a ratat calificarea la World Cup

Fost selecţioner al Angliei, Steve McClaren, care a preluat conducerea tehnică a naţionalei jamaicane în iulie 2024, şi-a anunţat demisia în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o după meciul de marţi.

“Este responsabilitatea liderului, a mea, să fac un pas înainte, să-mi asum răspunderea şi să iau decizii în interesul superior al echipei, pentru ca aceasta să meargă mai departe. După o reflecţie profundă şi o evaluare sinceră a poziţiei în care ne aflăm şi unde trebuie să mergem, am decis să demisionez din funcţia de antrenor principal al echipei naţionale a Jamaicăi“, a spus McClaren, potrivit agerpres.ro.

“Uneori, cel mai bun lucru pe care îl poate face un lider este să recunoască atunci când este nevoie de o voce proaspătă, o energie nouă şi o perspectivă diferită“, a adăugat tehnicianul englez.