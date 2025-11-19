Antrenorul care a spulberat visul FCSB-ului, OUT de la națională. Ratarea calificării la Cupa Mondială, "fatală" - Antena Sport

Steve McClaren a demisionat din funcţia de selecţioner al Jamaicăi, după ce a ratat calificarea directă la Cupa Mondială de fotbal din 2026, în faţa modestei echipe a Curacao, informează DPA. Numele tehnicianului englez este unul extrem de cunoscut pentru fotbalul românesc, pentru că era manager la Middlesbrough în 2006 la acea semifinală de Cupa UEFA de coșmar pentru FCSB, atunci când roș-albaștrii au ratat dramatic calificarea în ultimul act.
Insula olandeză din Caraibe este cea mai mică naţiune ca populaţie care s-a calificat la turneul final de anul viitor, după ce a remizat cu Jamaica, scor 0-0, în ultima zi a preliminariilor zonei CONCACAF, păstrându-şi avantajul de un punct în clasamentul final al grupei.
“Coșmarul” FCSB-ului și-a dat demisia după ce a ratat calificarea la World Cup
Fost selecţioner al Angliei, Steve McClaren, care a preluat conducerea tehnică a naţionalei jamaicane în iulie 2024, şi-a anunţat demisia în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o după meciul de marţi.
“Este responsabilitatea liderului, a mea, să fac un pas înainte, să-mi asum răspunderea şi să iau decizii în interesul superior al echipei, pentru ca aceasta să meargă mai departe. După o reflecţie profundă şi o evaluare sinceră a poziţiei în care ne aflăm şi unde trebuie să mergem, am decis să demisionez din funcţia de antrenor principal al echipei naţionale a Jamaicăi“, a spus McClaren, potrivit agerpres.ro.
“Uneori, cel mai bun lucru pe care îl poate face un lider este să recunoască atunci când este nevoie de o voce proaspătă, o energie nouă şi o perspectivă diferită“, a adăugat tehnicianul englez.
Steve McClaren has resigned as head coach of Jamaica 🇯🇲
It follows the nation’s failure to secure automatic qualification for next summer’s World Cup. They can still qualify for the tournament via the inter-confederation play-offs in March 🏆 pic.twitter.com/C2u1TpgSCn
— Match of the Day (@BBCMOTD) November 19, 2025
Jamaica are încă şanse să ajungă la Cupa Mondială prin intermediul play-off-ului intercontinental din luna martie. Curacao, antrenată de olandezul Dick Advocaat, a încheiat neînvinsă campania de calificare şi s-a clasat în fruntea Grupei B a zonei CONCACAF, cu 12 puncte, obţinând biletul pentru turneul final de anul viitor, alături de Panama şi Haiti, câştigătoarelor celorlalte două grupe. Advocaat, în vârstă de 78 de ani, a lipsit din motive personale de la meciul de marţi cu Jamaica.
