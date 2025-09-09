Edi Iordănescu, cu gândul la echipa naţională! Mesajul postat înainte de Cipru - România - Antena Sport

România se pregăteşte de duelul cu Cipru, unul decisiv pentru a spera în continuare la calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena.
Edi Iordănescu a venit şi el cu un mesaj pentru tricolorii pe care i-a adus în 2024 până în optimile de la EURO, înainte de a se despărţi de naţională. Actualul antrenor al Legiei aşteaptă 6 puncte de la duelurile cu Cipru şi Austria.
Edi Iordănescu, mesaj pentru naţionala României
“Victorie cu Cipru este tot ce contează !! Acum 3 puncte, iar în octombrie cu 55.000 de romăni pe National Arena, România poate cu siguranţă învinge Austria !! HAI ROMANIA”, a scris fostul selecţioner pe contul personal de Facebook.
România joacă în compania Ciprului, marţi seară, de la ora 21.45, în grupa H de calificare la Cupa Mondială. Pe 12 octombrie, tricolorii vor evolua cu Austria, pe Arena Naţională, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii
România e pe locul 3 în Grupa H, cu 6 puncte după 4 meciuri dispuate, în timp ce Bosnia (12 puncte) şi Austria (9 puncte) şi-au câştigat toate meciurile de până acum, fiind pe primele două locuri.
În acest context, cei de la Football Meets Data îi dau României şanse infime de a câştiga grupa, procentul fiind de 2%. Austria e cotată cu prima şansă (89%), în timp ce Bosnia e a doua (9%).
