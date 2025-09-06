Elveţia a "spulberat-o" pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM - Antena Sport

Italia, Islanda, Israel, Elveţia şi Grecia au înregistrat, vineri, victorii categorice în partidele disputate în preliminariile Cupei Mondiale. Cele cinci selecţionate s-au impus la diferenţe de cel puţin patru goluri.
Elveţia a învins-o cu 4-0 pe Kosovo. Elveţia şi Kosovo au fost adversarele României în preliminariile pentru EURO 2024. România a câştigat atunci grupa de calificare pentru EURO 2024. Cu Kosovo naţionala s-a întâlnit şi în Liga Naţiunilor. S-a lăsat cu scandal mare la meciul retur, după ce în tur tricolorii câştigaseră, în deplasare, cu 3-0. La retur, kosovarii au ieşit de pe teren în finalul partidei şi au pierdut la masa verde, cu 3-0.
Rezultate din preliminariile europene pentru Campionatul Mondial:
Grupa B
Slovenia – Suedia 2-2
Elveţia – Kosovo 4-0
Grupa C
Danemarca – Scoţia 0-0
Grecia – Belarus 5-1
Grupa D
Islanda – Azerbaidjan 5-0
Ucraina – Franţa 0-2
Grupa I
Italia – Estonia 5-0
Moldova – Israel 0-4
Grupa L
Insulele Feroe – Croaţia 0-1
Muntenegru – Cehia 0-2
