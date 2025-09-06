Elveţia a "spulberat-o" pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM - Antena Sport

Închide meniul
Elveţia a "spulberat-o" pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Elveţia a “spulberat-o” pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM

Publicat: 6 septembrie 2025, 9:13

Elveţia a spulberat-o pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM

Akanji, după un gol marcat în Elveţia - Kosovo 4-0 / Profimedia Images

Italia, Islanda, Israel, Elveţia şi Grecia au înregistrat, vineri, victorii categorice în partidele disputate în preliminariile Cupei Mondiale. Cele cinci selecţionate s-au impus la diferenţe de cel puţin patru goluri.

Elveţia a învins-o cu 4-0 pe Kosovo. Elveţia şi Kosovo au fost adversarele României în preliminariile pentru EURO 2024. România a câştigat atunci grupa de calificare pentru EURO 2024. Cu Kosovo naţionala s-a întâlnit şi în Liga Naţiunilor. S-a lăsat cu scandal mare la meciul retur, după ce în tur tricolorii câştigaseră, în deplasare, cu 3-0. La retur, kosovarii au ieşit de pe teren în finalul partidei şi au pierdut la masa verde, cu 3-0.

Rezultate din preliminariile europene pentru Campionatul Mondial:

Campionatul Mondial din 2026 şi cel din 2030 se văd exclusiv în Universul Antena.

Grupa B

Slovenia – Suedia 2-2

Elveţia – Kosovo 4-0

Grupa C

Danemarca – Scoţia 0-0

Grecia – Belarus 5-1

Grupa D

Islanda – Azerbaidjan 5-0

Ucraina – Franţa 0-2

Grupa I

Italia – Estonia 5-0

Moldova – Israel 0-4

Grupa L

Insulele Feroe – Croaţia 0-1

Muntenegru – Cehia 0-2

 

9:12
Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026
8:53
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol
8:42
Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan, după gafa monumentală a portarului!
8:20
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Horaţiu Moldovan, după gafa din România – Canada: “Dezastru total”. Săgeţi şi către Lucescu
8:18
Selecţionerul Canadei, după ce a învins România cu 3-0: “Cea mai mare victorie a noastră în Europa din istorie”
23:38 5 sept.
EXCLUSIVRăzvan Marin, semnal de alarmă după România – Canada 0-3: “Trebuie să ne revenim!”
