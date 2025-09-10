Erling Haaland a vorbit cu portarul Moldovei, după victoria cu 11-1! Ce mesaj a avut superstarul: "Asta mi-a spus" - Antena Sport

Portarul Moldovei, Cristi Avram, a dezvăluit că a discutat cu Erling Haaland, la finalul meciului cu Norvegia, pierdut de selecționata de peste Prut cu scorul de 1-11. Acesta a spus și ce i-a transmis atacantul de la Manchester City.
În prezent legitimat la Araz, în Azerbaidjan, Cristi Avram a fost titular în meciul Norvegia – Moldova. Myhre, Haaland (5 goluri), Odegaard și Aasgaard (hat-trick) au marcat pentru gazde, în cadrul partidei. Singurul gol al moldovenilor a fost semnat de Ostigard, care și-a trimis mingea în propria poartă.
Ce i-a spus Erling Haaland lui Cristi Avram, după Norvegia – Moldova 11-1
După meci, portarul Moldovei a dezvăluit că Erling Haaland l-a motivat, după înfrângerea uluitoare din preliminarii. Superstarul din atacul Norvegiei i-a spus lui Cristi Avram că nu el a fost vinovat la golurile marcate.
“Am vorbit cu Erling. Mi-a spus că nu e vina mea și că a trebuit să continue să marcheze pentru golaveraj. L-am înțeles, face parte din joc, a vrut să joace până la capăt.
(n.r. Ai mai primit vreodată 11 goluri?) Nu, normal că e prima dată. Uitați-vă la mine, ce pot să zic? N-o sa mor din asta. Trebuie să rămân tare, în câteva zile am alt meci. Dar unsprezece goluri înseamnă mult”, a spus Cristi Avram, citat de tv2.no.
