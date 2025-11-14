Ioan Ovidiu Sabău, „radiografie” a echipei naționale, înaintea meciului crucial din Bosnia: „Ar fi vitală o calificare” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va juca probabil ultima carte pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu vor înfrunta sâmbătă seară Bosnia, în etapa a 7-a a preliminariilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționata noastră are nevoie de victorie pentru a „rămâne în cărți”, iar Ioan Ovidiu Sabău a făcut o analiză înaintea marelui meci de la Zenica.

Ioan Ovidiu Sabău crede că Mircea Lucescu ar trebui să rămână la echipa națională

Meciul de la Zenica este unul capital pentru selecționata pregătită de Mircea Lucescu, iar Ioan Ovidiu Sabău este optimist că tricolorii vor obține rezultatul dorit în această deplasare.

Fostul antrenor de la Universitatea Cluj a făcut o „radiografie” a jocului de sâmbătă și s-a raportat la meciul de pe poveste de pe Arena Națională, câștigat dramatic prin golul lui Ghiță.

„Un meci capital pentru tot viitorul fotbalul românesc și, în primul rând, pentru jucători și fani. Ar fi vitală o calificare și m-aș bucura mult pentru nea Mircea. Merită pentru tot ce a făcut și imaginea pe care și-a clădit-o în afară. Ar fi nemaipomenit.