Ioan Ovidiu Sabău, „radiografie” a echipei naționale, înaintea meciului crucial din Bosnia: „Ar fi vitală o calificare” - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău, „radiografie” a echipei naționale, înaintea meciului crucial din Bosnia: „Ar fi vitală o calificare”

Daniel Işvanca Publicat: 14 noiembrie 2025, 16:42

Naționala de fotbal a României va juca probabil ultima carte pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu vor înfrunta sâmbătă seară Bosnia, în etapa a 7-a a preliminariilor.

Selecționata noastră are nevoie de victorie pentru a „rămâne în cărți”, iar Ioan Ovidiu Sabău a făcut o analiză înaintea marelui meci de la Zenica.

Ioan Ovidiu Sabău crede că Mircea Lucescu ar trebui să rămână la echipa națională

Meciul de la Zenica este unul capital pentru selecționata pregătită de Mircea Lucescu, iar Ioan Ovidiu Sabău este optimist că tricolorii vor obține rezultatul dorit în această deplasare.

Fostul antrenor de la Universitatea Cluj a făcut o „radiografie” a jocului de sâmbătă și s-a raportat la meciul de pe poveste de pe Arena Națională, câștigat dramatic prin golul lui Ghiță.

„Un meci capital pentru tot viitorul fotbalul românesc și, în primul rând, pentru jucători și fani. Ar fi vitală o calificare și m-aș bucura mult pentru nea Mircea. Merită pentru tot ce a făcut și imaginea pe care și-a clădit-o în afară. Ar fi nemaipomenit.

Avem un moral bun și chiar am făcut un joc excelent (n. r. cu Austria). Am fost foarte organizați și echipa a arătat foarte multă maturitate. Cred că, dacă vom avea aceeași evoluție, putem câștiga și cu Bosnia. Trebuie să vedem inspirația lui Mircea Lucescu în a găsi un fundaș central în locul lui Andrei Burcă.

Profilul nostru nu este foarte mult de atac, să ne dominăm adversarul, dar în același timp nici nu poți să spui că avem o forță extraordinară. Suntem o echipă de contraatac destul de bună și acolo, în careu, am putea face diferența în duelurile unu contra unu”.

Ioan Ovidiu Sabău: „Suntem o echipă foarte bună pe spații”

„Sunt jucători unu la unu foarte buni, rapizi, cum e și Mihăilă, să vedem cine va juca și în centrul ofensivei. Aici e vorba de Bîrligea sau Drăguș, care parcă a avut ceva probleme medicale și a jucat destul de puțin. Aici e și o chestiune să simți forma jucătorului, dorința lui de a juca, iar ca abordare sunt convins că Mircea Lucescu a pregătit foarte bine meciul. Sunt mici detalii care fac diferența.

S-a văzut și cu Austria, când ne-am retras și am jucat pe contraatac, că le-am creat mari probleme. Au fost 4-5 ocazii bune și e posibil să jucăm la fel. Suntem o echipă foarte bună pe spații. Poate însă se vor apăra ei și vom fi nevoiți noi să atacăm pozițional. Bosnia e tare în dueluri și poate vor decide să stea în apărare și să aleagă ei arma contraatacului, mai ales că ne lipsesc ambii fundași centrali. Antrenorii trebuie să simtă în timpul meciului dacă adversarii întind o capcană și să schimbe din mers dacă nu vom fi lăsați să ne expunem calitățile.

(n. r. ar fi bine să rămână Lucescu și dacă se va rata calificarea?) Da, eu așa aș vedea. Depinde cât de afectat și motivat va mai fi. Mircea Lucescu rămâne unul dintre cei mai valoroși antrenori din istoria României. Să ne bucurăm că a acceptat să vină într-un moment în care echipa națională avea mare nevoie de experiența dânsului. Nu a venit pentru bani sau să își facă imagine, ci doar să ajute fotbalul românesc, să ne dea o speranță că se poate. A fost un mare câștig”, a dezvăluit fostul antrenor al Universității Cluj, într-un dialog cu fanatik.ro.

