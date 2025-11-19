Italienii au numit starul României înainte de tragerea la sorți a barajului pentru World Cup. Analiza făcută - Antena Sport

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au realizat un “portret” al tuturor naționalelor europene care s-au calificat la barajul pentru Cupa Mondială. În analiza presei din Italia a apărut inclusiv România, peste care “squadra azzurra” poate da în semifinala play-off-ului.
Cel mai cunoscut ziar de sport din Italia a acordat câteva paragrafe “tricolorilor”și a analizat parcursul echipei, pe antrenorul Mircea Lucescu, dar și pe Dennis Man, care a fost catalogat drept starul naționalei. Trupa lui Gattuso este una dintre cele patru echipe pe care România le poate întâlni în semifinalele play-off-ului, pe lângă Turcia, Danemarca și Ucraina.
- Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
România, analizată din nou în Gazzetta dello Sport
La câteva zile distanță după ce jurnaliștii italieni au vorbit despre România când au aflat că pot da peste ea la baraj, acum presa a analizat fiecare echipă de la baraj vorbind despre parcursul din preliminarii, antrenor și fotbalistul care iese în evidență. Gazzetta dello Sport a remarcat experiența lui Mircea Lucescu, însă a punctat că jocul “tricolorilor” nu este spectaculos.
În ceea ce privește caracterizarea lui Dennis Man, italienii au scris că fostul fotbalist din Serie A nu este un golgheter neapărat, dar poate crea pericol în defensivele adverse. În acest sezon, de când a venit la PSV, jucătorul de bandă a adunat 12 meciuri, patru goluri și patru pase decisive.
“Echipa lui Lucescu este în urna a patra și alături de Irlanda de Nord, este una dintre posibilele adversare ale Italiei din semifinale. Man și colegii săi au terminat pe locul 3 în Grupa H, în spatele Austriei și Bosniei.
Antrenorul Mircea Lucescu: Experiența lui Lucescu poate face mereu diferența, dar această echipă a României nu e deloc spectaculoasă. Antrenorul de 80 de ani s-a întors în 2024, prima sa experiența internațională datează din 1981. Într-o carieră de aproape 50 de ani, antrenorl român a câștigat totul: o cupă UEFA alături de Șahtior Donețk în 2009, opt titluri, șapte Cupe ale Ucrainei și SuperCupe. Este de asemenea dublu campion al Turciei cu Galatasaray și Beșiktaș.
Starul Dennis Man: Fostul atacant de la Parma s-a transferat la PSV în vară. Extrema dreaptă născută în 1998 nu a fost niciodată un golgheter: a avut 42 de apariții la echipa națională și a marcat 10 goluri, însă poate crea mereu pericol în bandă“, au scris cei de la gazzetta.it.
