Ladislau Boloni nu s-a ferit de cuvinte înainte de Bosnia - România: "Vreau să înțep jucătorii" - Antena Sport

Ladislau Boloni, fostul mare jucător și antrenor român, a prefațat în termeni critici meciul de totul sau nimic al naționalei României contra Bosniei. Cu șanse infime la primul loc din Grupa H, “tricolorii” speră în continuare la poziția secundă, iar o victorie în fața balcanicilor ar conta enorm în acest sens.

Omul care a ocupat timp de un an postul de selecționer al României a dezvăluit că vrea să le dea un imbold jucătorilor lui Lucescu și să îi atenționeze că după EURO 2024, naționala nu a avut nicio realizare notabilă. Boloni este de părere că fotbaliștii de la națională trebuie să își repare greșelile pe care le-au făcut în aceste preliminarii, numind eșecul din prima etapă cu Bosnia și remiza din Cipru.

Ladislau Boloni, avertisment pentru naționala României

În plus, fostul mare jucător al Stelei crede că România nu va putea să se califice la turneul final din America de Nord dacă nu va reuși să “facă mai mult decât este capabilă”. Cu două etape înainte de finalul preliminariilor, naționala lui Mircea Lucescu e pe locul 3 în grupă, la cinci puncte de liderul Austria și trei de ocupanta poziției secunde, Bosnia și Herțegovina.

“Suntem cu spatele la zid. Vreau să înțep puțin jucătorii. Până acum, această națională nu a făcut niciun rezultat deosebit. Vorbesc despre acum, după EURO.

Să bați Austria e deosebit? Dacă 1-0 cu Austria e deosebit, meriți să-ți fie frică în Bosnia. Am pierdut acasă. Ar fi momentul ca băieții, și nu vreau să-l ating pe Mircea, dar ar fi momentul ca jucătorii să simtă că e momentul să corecteze greșelile.