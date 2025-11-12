Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ladislau Boloni nu s-a ferit de cuvinte înainte de Bosnia - România: "Vreau să înțep jucătorii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ladislau Boloni nu s-a ferit de cuvinte înainte de Bosnia – România: “Vreau să înțep jucătorii”

Ladislau Boloni nu s-a ferit de cuvinte înainte de Bosnia – România: “Vreau să înțep jucătorii”

Andrei Nicolae Publicat: 12 noiembrie 2025, 8:48

Comentarii
Ladislau Boloni nu s-a ferit de cuvinte înainte de Bosnia – România: Vreau să înțep jucătorii

Ladislau Boloni, în timpul unui meci / Profimedia

Ladislau Boloni, fostul mare jucător și antrenor român, a prefațat în termeni critici meciul de totul sau nimic al naționalei României contra Bosniei. Cu șanse infime la primul loc din Grupa H, “tricolorii” speră în continuare la poziția secundă, iar o victorie în fața balcanicilor ar conta enorm în acest sens.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul care a ocupat timp de un an postul de selecționer al României a dezvăluit că vrea să le dea un imbold jucătorilor lui Lucescu și să îi atenționeze că după EURO 2024, naționala nu a avut nicio realizare notabilă. Boloni este de părere că fotbaliștii de la națională trebuie să își repare greșelile pe care le-au făcut în aceste preliminarii, numind eșecul din prima etapă cu Bosnia și remiza din Cipru.

Ladislau Boloni, avertisment pentru naționala României

În plus, fostul mare jucător al Stelei crede că România nu va putea să se califice la turneul final din America de Nord dacă nu va reuși să “facă mai mult decât este capabilă”. Cu două etape înainte de finalul preliminariilor, naționala lui Mircea Lucescu e pe locul 3 în grupă, la cinci puncte de liderul Austria și trei de ocupanta poziției secunde, Bosnia și Herțegovina.

Suntem cu spatele la zid. Vreau să înțep puțin jucătorii. Până acum, această națională nu a făcut niciun rezultat deosebit. Vorbesc despre acum, după EURO.

Să bați Austria e deosebit? Dacă 1-0 cu Austria e deosebit, meriți să-ți fie frică în Bosnia. Am pierdut acasă. Ar fi momentul ca băieții, și nu vreau să-l ating pe Mircea, dar ar fi momentul ca jucătorii să simtă că e momentul să corecteze greșelile.

Reclamă
Reclamă

Să pierzi cu Bosnia e greșeală, să faci meci nul cu Cipru e greșeală pe care să o corectezi. Poate se simte o tensiune, o nervozitate în accentul meu, chiar este! Nu poți să te califici la Mondial dacă nu faci mai mult decât ești capabil.

Băieții sunt în fața unei datorii și trebuie să o plătească“, a spus Ladislau Boloni, potrivit digisport.ro.

Meciul României cu Bosnia se va disputa sâmbăta aceasta, de la ora 21:45. Duelul cu San Marino are loc pe 18 noiembrie, marți, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.

57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Observator
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
12:43
“Nu pot să promit titlul” Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova! Ce întrebare l-a iritat
12:29
“Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso
11:46
Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: “Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei”
11:38
Oklahoma City Thunder a defilat cu Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator
11:19
Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho
11:14
VideoMomentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta”
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 5 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România