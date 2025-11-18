Neașteptat! Ce a spus Mircea Lucescu înainte de România - San Marino: "De ce mergem pe ideea asta?" - Antena Sport

Mircea Lucescu a acordat câteva declarații cu puțin timp înainte de ultima partidă din preliminariile pentru Campionatul Mondial a României, cea cu San Marino. Selecționerul a dezvăluit că se așteaptă la un joc bun făcut de elevii săi, însă nu a vrut să se gândească la un scor-fluviu, invocând cel mai recent meci făcut de naționala de semi-profesioniști, și anume eșecul la limită dintr-un amical cu Cehia.

România își încheie astăzi campania de calificare la Cupa Mondială din preliminarii și urmează să o întâlnească pe San Marino la Ploiești. În tur, “tricolorii” s-au impus cu 5-1, însă Lucescu nu a vrut să vorbească despre posibilitatea ca elevii săi să bată la scor.

Mircea Lucescu, “în gardă” înainte de România – San Marino

Antrenorul de 80 de ani a făcut de asemenea un “portret” al naționalei semi-profesioniste și a anticipat cum vor juca fotbaliștii din San Marino. În cel mai recent meci disputat, statul enclavă a pierdut cu 1-0 în fața Cehiei, o națională mai bine cotată decât România, iar rezultatul l-a făcut pe selecționer să fie în gardă.

“(n.r. Domnule Lucescu, ce așteptări mai avem?) Un joc bun, un rezultat bun, foarte important, face parte din campania asta de pregătire a meciurilor din primăvară. Apar și jucători mai noi în formula de echipă.

(n.r. Am văzut că testați.) E absolut normal, cel mai important lucru e să câștigăm meciul. Nu e simplu, am văzut meciul lor cu Cehia, au pierdut cu 1-0, o echipă de jucători care se bat, aleargă, nu renunță la nimic, bine organizați din punct de vedere defensiv. E o echipă care se va apăra și care va încerca pe contraatac să ne pună probleme.