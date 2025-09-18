Probleme pentru Africa de Sud, după un meci din preliminariile World Cup 2026. Ce riscă naționala lui Ngezana - Antena Sport

Africa de Sud face obiectul unei cercetări disciplinare pentru că a trimis în teren un jucător suspendat în luna martie la un meci de preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, ceea ce ar putea duce la depunctare şi la punerea sub semnul întrebării a calificării la turneul final, conform Reuters.

Forul mondial de conducere a fotbalului (FIFA) a informat în această săptămână Federaţia sud-africană că a fost deschisă o procedură legată de trimiterea pe teren a mijlocaşului Teboho Mokoena în victoria cu 2-0 împotriva echipei Lesotho.

Africa de Sud poate pierde meciul din preliminariile pentru World Cup 2026 la „masa verde”

Mokoena nu ar fi trebuit să joace pentru că el deja avea două avertismente în preliminarii, fiind vorba despre o suspendare automată, notează agerpres.ro.

Africa de Sud a recunoscut că a făcut o eroare, dar amânarea de către FIFA a declanşării cercetărilor disciplinare a dus la mai multe luni de speculaţii în ţară că ”Bafana Bafana” au scăpat de sancţiune, inclusiv antrenorul Hugo Broos.

Au existat de asemenea critici privind lentoarea FIFA în rezolvarea acestei chestiuni din partea altor naţionale care se luptă pentru primul loc în grupa Africii de Sud.