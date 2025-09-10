Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ralf Rangnick, imagini inedite în pauza meciului Bosnia - Austria! A traversat terenul cu o bicicletă - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ralf Rangnick, imagini inedite în pauza meciului Bosnia – Austria! A traversat terenul cu o bicicletă
VIDEO

Ralf Rangnick, imagini inedite în pauza meciului Bosnia – Austria! A traversat terenul cu o bicicletă

Publicat: 10 septembrie 2025, 9:22

Comentarii
Ralf Rangnick, imagini inedite în pauza meciului Bosnia – Austria! A traversat terenul cu o bicicletă

Ralf Rangnick, selecţionerul Austriei / Profimedia

Ralf Rangnick, selecţionerul Austriei, a oferit imaginea serii de marţi în preliminariile World Cup 2026. La pauza meciului din grupa de calificare a României, austriacul s-a folosit de o bicicletă pentru a traversa terenul, până la tunelul care duce la vestiare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul antrenor de la Manchester United probabil că a vrut să ajungă primul în vestiarul echipei sale pentru a pregăti repriza secundă aşa cum trebuie, după ce primele 45 de minute s-au încheiat la egalitate, scor 0-0.

Ralf Rangnick, cu bicicleta pe teren, la pauza meciului Bosnia – Austria

După pauză, Marcel Sabitzer i-a adus în avantaj pe austrieci, în minutul 49, dar Edin Dzeko a restabilit rapid egalitatea, în minutul 50. În cele din urmă, Austria a obţinut cele trei puncte care o aduc în fruntea clasamentului din grupa H graţie golului marcat de Laimer, în minutul 65.

Austria a ajuns astfel la 12 puncte în clasament, la egalitate cu Bosnia, care are însă un golaveraj mai bun. România se află pe locul 3, cu 7 puncte, după remiza din Cipru.

Reclamă
Reclamă

Pentru Austria urmează meciul de pe teren propriu cu San Marino, de pe 9 octombrie, după care elevii lui Ralf Rangnick vor veni pe Arena Naţională, pe 12 octombrie. Meciul va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Clasament Grupa H

  • 1. Bosnia 12p (+8)
  • 2. Austria 12p (+7)
  • 3. România 7p (+4)
  • 4. Cipru 4p (-2)
  • 5. San Marino 0p (-17)
  • *Austria are patru meciuri disputate în această campanie de calificare, în timp ce toate celelalte echipe au jucat deja de cinci ori
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensiiScandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Observator
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
Fanatik.ro
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
10:38
Mircea Lucescu a stabilit un record inedit în Cipru – România 2-2! Ce s-a întâmplat la finalul meciului
10:07
VideoFinal superb de meci! Bernadette Szocs, calificare în optimi la WTT Champions Macao cu mai multe puncte spectaculoase
9:30
VIDEOBernadette Szocs s-a calificat în optimi la WTT Champions Macao, după un meci superb cu Hana Goda
9:15
Procentul umilitor pe care îl mai are România pentru o calificare directă la World Cup 2026
8:46
“Să plece dacă au demnitate!” Florin Prunea îi cere demisia lui Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: “Vai mama noastră”
8:29
Selecţionerul Ciprului, supărat după 2-2 cu România: “Nu ne mulţumeşte. Puteam câştiga”
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 3 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 5 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 6 Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic