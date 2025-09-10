Ralf Rangnick, imagini inedite în pauza meciului Bosnia - Austria! A traversat terenul cu o bicicletă - Antena Sport

Ralf Rangnick, selecţionerul Austriei, a oferit imaginea serii de marţi în preliminariile World Cup 2026. La pauza meciului din grupa de calificare a României, austriacul s-a folosit de o bicicletă pentru a traversa terenul, până la tunelul care duce la vestiare.

Fostul antrenor de la Manchester United probabil că a vrut să ajungă primul în vestiarul echipei sale pentru a pregăti repriza secundă aşa cum trebuie, după ce primele 45 de minute s-au încheiat la egalitate, scor 0-0.

Ralf Rangnick, cu bicicleta pe teren, la pauza meciului Bosnia – Austria

După pauză, Marcel Sabitzer i-a adus în avantaj pe austrieci, în minutul 49, dar Edin Dzeko a restabilit rapid egalitatea, în minutul 50. În cele din urmă, Austria a obţinut cele trei puncte care o aduc în fruntea clasamentului din grupa H graţie golului marcat de Laimer, în minutul 65.

Austria a ajuns astfel la 12 puncte în clasament, la egalitate cu Bosnia, care are însă un golaveraj mai bun. România se află pe locul 3, cu 7 puncte, după remiza din Cipru.