Ralf Rangnick, imagini inedite în pauza meciului Bosnia - Austria! A traversat terenul cu o bicicletă - Antena Sport

Ralf Rangnick, selecţionerul Austriei, a oferit imaginea serii de marţi în preliminariile World Cup 2026. La pauza meciului din grupa de calificare a României, austriacul s-a folosit de o bicicletă pentru a traversa terenul, până la tunelul care duce la vestiare.
Fostul antrenor de la Manchester United probabil că a vrut să ajungă primul în vestiarul echipei sale pentru a pregăti repriza secundă aşa cum trebuie, după ce primele 45 de minute s-au încheiat la egalitate, scor 0-0.
Ralf Rangnick, cu bicicleta pe teren, la pauza meciului Bosnia – Austria
După pauză, Marcel Sabitzer i-a adus în avantaj pe austrieci, în minutul 49, dar Edin Dzeko a restabilit rapid egalitatea, în minutul 50. În cele din urmă, Austria a obţinut cele trei puncte care o aduc în fruntea clasamentului din grupa H graţie golului marcat de Laimer, în minutul 65.
Überragend: Verletzter #Rangnick düst mit dem eBike zum Pausentee. #BIHAUT #ÖFB pic.twitter.com/7Twq6VfrVs
— Jochen Tittmar (@teiteteemaer) September 9, 2025
Austria a ajuns astfel la 12 puncte în clasament, la egalitate cu Bosnia, care are însă un golaveraj mai bun. România se află pe locul 3, cu 7 puncte, după remiza din Cipru.
Pentru Austria urmează meciul de pe teren propriu cu San Marino, de pe 9 octombrie, după care elevii lui Ralf Rangnick vor veni pe Arena Naţională, pe 12 octombrie. Meciul va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Clasament Grupa H
- 1. Bosnia 12p (+8)
- 2. Austria 12p (+7)
- 3. România 7p (+4)
- 4. Cipru 4p (-2)
- 5. San Marino 0p (-17)
- *Austria are patru meciuri disputate în această campanie de calificare, în timp ce toate celelalte echipe au jucat deja de cinci ori
