"Căpitanul meu" Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham! - Antena Sport

"Căpitanul meu" Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham!

Home | Fotbal | Premier League | “Căpitanul meu” Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham!

“Căpitanul meu” Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham!

Publicat: 8 august 2025, 19:39

Căpitanul meu Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham!

Radu Drăguşin şi Son, cu trofeul Europa League / Instagram Radu Drăguşin

Radu Drăguşin i-a transmis un mesaj emoţionant lui Heung-min Son, fostul căpitan al lui Tottenham, care a părăsit-o pe Spurs pentru a semna în SUA, cu Los Angeles FC.

Drăguşin i-a mulţumit lui Son pentru că l-a ajutat să se integreze atât de bine la Tottenham.

Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Heung-min Son

Căpitanul meu

Când am ajuns la Spurs, ai fost unul dintre primii care m-au primit și m-au integrat în grup cât mai repede posibil. Mereu ai dat un exemplu, nu te-ai plâns niciodată și, cel mai important, ne-ai împins mereu pe mine și pe coechipierii noștri la nivelul următor. Ești cu adevărat o persoană unică și unul dintre cei mai buni jucători. Îți doresc tot binele în următorul capitol din viață”, i-a transmis Radu Drăguşin lui Son pe contul lui de Instagram.

 
Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS

Heung-min Son s-a despărțit de Tottenham la capătul a 10 sezoane petrecute alături de clubul din nordul Londrei, perioadă în care jucătorul a devenit o adevărată emblemă. Miercuri seara, formația din Premier League a postat pe rețelele sociale mesajul de “adio” al sud-coreeanului pentru suporterii echipei care a câștigat Europa League la finalul sezonului trecut.

Ultimul meci jucat de Son în tricoul lui Spurs a fost un amical disputat contra celor de la Newcastle, meci care a fost transmis LIVE în AntenaPLAY.

Tottenham a postat un videoclip cu Heung-min Son, în care jucătorul de 33 de ani își rostește scrisoarea de “adio” față de echipa pentru care a adunat 454 de partide. Montajul suprinde diverse momente din perioada sud-coreeanului în tricoul alb, iar fotbalistul face referire în discursul său la celebrarea sa faimoasă, în care imită gestul unui fotograf cu aparatul său foto.

Son le-a adus aminte suporterilor de pe Tottenham Stadium și despre clipele petrecute și performanțele înregistrate de-a lungul celor 10 ani alături de formația din nordul Londrei.

Dragi suporteri ai lui Spurs, sunteți mereu în fotografiile mele. De fiecare dată când celbrez, îmi creez o amintire alături de voi. E momentul nostru. Eu iau cadrul, astfel încât să nu uit. M-ați primit în nordul Londrei, m-ați văzut cum am crescut.

Momente frumoase: Gheata de Aur (n.r. din Premier League), trofeul Puskas, ați fost acolo. Când am suferit, ați fost acolo. Ați rămas alături de minte, iar eu alături de voi. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi căpitanul acestei echipe, dar am visat dintotdeauna că voi câștigat ceva pentru noi.

Am cucerit Europa League, o meritați din plin. Mulțumesc pentru acești ani. Păstrați fiecare fotografie. Ați fost mereu în cadru. Mulțumesc, cu dragoste, Sonny“, a spus Heung-min Son.

