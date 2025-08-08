"Căpitanul meu" Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham! - Antena Sport

Radu Drăguşin i-a transmis un mesaj emoţionant lui Heung-min Son, fostul căpitan al lui Tottenham, care a părăsit-o pe Spurs pentru a semna în SUA, cu Los Angeles FC.
Drăguşin i-a mulţumit lui Son pentru că l-a ajutat să se integreze atât de bine la Tottenham.
Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Heung-min Son
„Căpitanul meu
Când am ajuns la Spurs, ai fost unul dintre primii care m-au primit și m-au integrat în grup cât mai repede posibil. Mereu ai dat un exemplu, nu te-ai plâns niciodată și, cel mai important, ne-ai împins mereu pe mine și pe coechipierii noștri la nivelul următor. Ești cu adevărat o persoană unică și unul dintre cei mai buni jucători. Îți doresc tot binele în următorul capitol din viață”, i-a transmis Radu Drăguşin lui Son pe contul lui de Instagram.
Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS
Heung-min Son s-a despărțit de Tottenham la capătul a 10 sezoane petrecute alături de clubul din nordul Londrei, perioadă în care jucătorul a devenit o adevărată emblemă. Miercuri seara, formația din Premier League a postat pe rețelele sociale mesajul de “adio” al sud-coreeanului pentru suporterii echipei care a câștigat Europa League la finalul sezonului trecut.
Ultimul meci jucat de Son în tricoul lui Spurs a fost un amical disputat contra celor de la Newcastle, meci care a fost transmis LIVE în AntenaPLAY.
Tottenham a postat un videoclip cu Heung-min Son, în care jucătorul de 33 de ani își rostește scrisoarea de “adio” față de echipa pentru care a adunat 454 de partide. Montajul suprinde diverse momente din perioada sud-coreeanului în tricoul alb, iar fotbalistul face referire în discursul său la celebrarea sa faimoasă, în care imită gestul unui fotograf cu aparatul său foto.