"Căpitanul meu" Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham! - Antena Sport

Radu Drăguşin i-a transmis un mesaj emoţionant lui Heung-min Son, fostul căpitan al lui Tottenham, care a părăsit-o pe Spurs pentru a semna în SUA, cu Los Angeles FC.

Drăguşin i-a mulţumit lui Son pentru că l-a ajutat să se integreze atât de bine la Tottenham.

Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Heung-min Son

„Căpitanul meu

Când am ajuns la Spurs, ai fost unul dintre primii care m-au primit și m-au integrat în grup cât mai repede posibil. Mereu ai dat un exemplu, nu te-ai plâns niciodată și, cel mai important, ne-ai împins mereu pe mine și pe coechipierii noștri la nivelul următor. Ești cu adevărat o persoană unică și unul dintre cei mai buni jucători. Îți doresc tot binele în următorul capitol din viață”, i-a transmis Radu Drăguşin lui Son pe contul lui de Instagram.