Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă - Antena Sport

Graham Potter, tehnicianul celor de la West Ham, a fost demis cu doar 48 de ore înainte ca “ciocănarii” să dea peste Everton în etapa a 6-a din Premier League. Vestea vine în contextul în care antrenorul de 50 de ani a apucat inclusiv să susțină conferința de presă premergătoare partidei de pe Hill Dickinson Stadium.
De când a preluat-o pe West Ham la începutul anului, Potter a avut un parcurs dezastruos din postura de principal al formației din Londra.
Graham Potter, OUT. Cine e favorit să preia echipa
Potter preluase banca de la West Ham în locul lui Julen Lopetegui, iar acum lasă echipa pe locul 19 în Premier League. “Ciocănarii” au avut un start nefast de sezon, cu doar trei puncte adunate după cinci etape, iar conducerea vrea cu orice preț să prevină o eventuală retrogradare.
Graham Potter leaves @WestHam with the Hammers 19th in the Premier League table pic.twitter.com/dgo6AOPEcH
— Premier League (@premierleague) September 27, 2025
În acest sens, Graham Potter a fost demis după 25 de meciuri pe banca lui West Ham, având un bilanț de șase victorii, cinci remize și 14 înfrângeri. Potrivit bresei britanice, principalul favorit să preia trupa de pe penultimul loc din Premier League este Nuno Espirito Santo, primul antrenor demis în acest sezon de Premier League.
Portughezul a fost îndepărtat de pe banca lui Nottingham Forest pe 9 septembrie, după ce a intrat în conflict cu Evangelos Marinakis. Sezonul trecut, Nuno Espirito Santo și-a condus echipa pe locul 7 în campionatul Angliei.
