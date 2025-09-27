Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă

Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 13:43

Comentarii
Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă

Graham Potter, pe banca lui West Ham / Profimedia

Graham Potter, tehnicianul celor de la West Ham, a fost demis cu doar 48 de ore înainte ca “ciocănarii” să dea peste Everton în etapa a 6-a din Premier League. Vestea vine în contextul în care antrenorul de 50 de ani a apucat inclusiv să susțină conferința de presă premergătoare partidei de pe Hill Dickinson Stadium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De când a preluat-o pe West Ham la începutul anului, Potter a avut un parcurs dezastruos din postura de principal al formației din Londra.

Graham Potter, OUT. Cine e favorit să preia echipa

Potter preluase banca de la West Ham în locul lui Julen Lopetegui, iar acum lasă echipa pe locul 19 în Premier League. “Ciocănarii” au avut un start nefast de sezon, cu doar trei puncte adunate după cinci etape, iar conducerea vrea cu orice preț să prevină o eventuală retrogradare.

În acest sens, Graham Potter a fost demis după 25 de meciuri pe banca lui West Ham, având un bilanț de șase victorii, cinci remize și 14 înfrângeri. Potrivit bresei britanice, principalul favorit să preia trupa de pe penultimul loc din Premier League este Nuno Espirito Santo, primul antrenor demis în acest sezon de Premier League.

Reclamă
Reclamă

Portughezul a fost îndepărtat de pe banca lui Nottingham Forest pe 9 septembrie, după ce a intrat în conflict cu Evangelos Marinakis. Sezonul trecut, Nuno Espirito Santo și-a condus echipa pe locul 7 în campionatul Angliei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Observator
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”
Fanatik.ro
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”
15:45
Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând
15:28
Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană
15:12
VIDEOCe au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray
15:07
Cristiano Ronaldo l-a lăsat “mască” pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: “E o plăcere”
14:35
Atletico Madrid – Real Madrid LIVE SCORE (17:15). Barcelona aşteaptă un pas greşit al echipei lui Xabi Alonso
13:59
Ciprian Tătărușanu n-are vreo emoție privind startul de sezon al FCSB-ului: “Nu o pot numi criză”
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!