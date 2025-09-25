Dorit de Real Madrid, starul lui Arsenal a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său - Antena Sport

Real Madrid a avut o “țintă” pretențioasă pentru perioada de mercato proaspăt încheiată, și anume William Saliba. Arsenal n-a fost deloc dispusă să îl vândă pe fundașul francez, însă formația “blanco” îl păstrase pe lista sa pentru viitor.

În cele din urmă, Saliba și-a decis deja viitorul și urmează să semneze prelungirea contractului cu “tunarii”.

William Saliba rămâne la Arsenal până în 2030

Jucătorul de 24 de ani mai avea contract cu Arsenal până în 2027, iar Real Madrid se pregătea deja să “îi dea târcoale”. Conducerea de pe Emirates s-a mișcat însă mai bine decât oficialii de pe Bernabeu și au reușit să se înțeleagă cu francezul pentru prelungirea înțelegerii, potrivit The Athletic.

Arsenal i-a trimis lui Saliba și agentului său noul contract din august, iar tabăra jucătorului urmează să accepte termenii. Astfel, Real Madrid ratează un jucător pe care și-l dorea foarte mult, deși mai are piste disponibile pentru postul de fundaș central.

