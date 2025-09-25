Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dorit de Real Madrid, starul lui Arsenal a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Dorit de Real Madrid, starul lui Arsenal a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său

Dorit de Real Madrid, starul lui Arsenal a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său

Andrei Nicolae Publicat: 25 septembrie 2025, 14:52

Comentarii
Dorit de Real Madrid, starul lui Arsenal a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său

Jucătorii lui Arsenal, după un gol marcat / Profimedia

Real Madrid a avut o “țintă” pretențioasă pentru perioada de mercato proaspăt încheiată, și anume William Saliba. Arsenal n-a fost deloc dispusă să îl vândă pe fundașul francez, însă formația “blanco” îl păstrase pe lista sa pentru viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cele din urmă, Saliba și-a decis deja viitorul și urmează să semneze prelungirea contractului cu “tunarii”.

William Saliba rămâne la Arsenal până în 2030

Jucătorul de 24 de ani mai avea contract cu Arsenal până în 2027, iar Real Madrid se pregătea deja să “îi dea târcoale”. Conducerea de pe Emirates s-a mișcat însă mai bine decât oficialii de pe Bernabeu și au reușit să se înțeleagă cu francezul pentru prelungirea înțelegerii, potrivit The Athletic.

Arsenal i-a trimis lui Saliba și agentului său noul contract din august, iar tabăra jucătorului urmează să accepte termenii. Astfel, Real Madrid ratează un jucător pe care și-l dorea foarte mult, deși mai are piste disponibile pentru postul de fundaș central.

Reclamă
Reclamă

Ibrahima Konate e și el dorit de “galactici”, într-o mutare care ar putea să fie pe modelul “Trent Alexander-Arnold”, iar Dayot Upamencao și-a exprimat și el dorința de a juca pentru trupa lui Xabi Alonso.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
Observator
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
14:14
Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic
14:09
Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!”
13:49
Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred”
13:15
Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi
13:12
Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: “Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura”
12:45
EXCLUSIVDaria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: “O surpriză foarte mare”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu