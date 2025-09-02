Gianluigi Donnarumma, prezentat oficial de Manchester City - Antena Sport

Închide meniul
Gianluigi Donnarumma, prezentat oficial de Manchester City

Alex Ioniță Publicat: 2 septembrie 2025, 16:57

FOTO: Facebook Manchester City

Clubul de fotbal Manchester City a anunţat marţi transferul portarului italian Gianluigi Donnarumma, nevoit s-o părăsească pe Paris Saint-Germain după patru sezoane şi un trofeu în Liga Campionilor, informează AFP.

Clubul englez a investit 35 de milioane de euro, potrivit presei, pentru a răscumpăra ultimul an de contract al portarului în vârstă de 26 de ani, devenit nedorit la Paris după sosirea lui Lucas Chevalier.

Gianluigi Donnarumma a fost prezentat oficial de Manchester City

Donnarumma ajunge în nord-vestul Angliei pentru a-l înlocui pe brazilianul Ederson, care a plecat la Fenerbahce Istanbul, şi pentru a-l trimite pe banca de rezerve pe englezul James Trafford (22 de ani), revenit în această vară la clubul la care s-a format, notează agerpres.ro.

Manchester City a terminat sezonul trecut fără un trofeu, după ce a câştigat patru titluri consecutive de campioană a Angliei şi o Ligă a Campionilor în 2023.

City a investit masiv iarna trecută (Husanov, Reis, Nico, Marmoush…) şi vara aceasta (Ait-Nouri, Reijnders, Cherki…) pentru a reînnoi lotul lui Pep Guardiola.

Donnarumma, în vârstă de 26 de ani, a fost unul dintre eroii campaniei victorioase a lui PSG în Liga Campionilor. Fostul portar al lui AC Milan a ajuns la Paris în 2021. La PSG, el a fost criticat pentru ieşirile sale aeriene şi pentru jocul cu piciorul.

Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: “Am uitat să jucăm fotbal”

Pep Guardiola a oferit prima reacţie, după ce Manchester City a suferit al doilea eşec consecutiv în Premier League, după trei etape disputate. “Cetăţenii” au fost învinşi de Brighton, scor 2-1.

Managerul lui Manchester City s-a plâns de faptul că după ce jucătorii săi au fost egalaţi, nivelul echipei sale a fost unul scăzut. “Cetăţenii” au fost cei care au deschis scorul, prin Erling Haaland, în minutul 34, iar James Milner a egalat din penalty, în minutul 67. Golul victoriei a fost marcat de Gruda în minutul 89.

După ce s-a plâns de reacţia echipei sale, de după primul gol încasat de la Brighton, Pep Guardiola a subliniat faptul că sezonul abia a început, iar Manchester City va avea timp să se redreseze.

“Am primit două goluri. Am fost excelenţi timp de o oră. După, am uitat să jucăm. Ne-am gândit la consecinţe. Îmi plac multe, multe lucruri la noi. Cum a fost cu Tottenham, am început bine. Mi-a plăcut ce a făcut echipa, dar nu am reuşit să câştigăm. După ce am primit gol, nu am mai jucat.

Dar e un meci. Sezonul abia a început. Ne aşteaptă un sezon foarte lung, vom vedea ce se întâmplă.

Avem o echipă foarte bună şi am schimbat multe lucruri faţă de trecut, ceea ce e normal. Avem nevoie ca noii jucători să se adapteze şi avem nevoie ca cei vechi să-i ajute”, a declarat Pep Guardiola, conform BBC.com, după Brighton – Manchester City 2-1.

