Gianluigi Donnarumma, prezentat oficial de Manchester City - Antena Sport

Clubul de fotbal Manchester City a anunţat marţi transferul portarului italian Gianluigi Donnarumma, nevoit s-o părăsească pe Paris Saint-Germain după patru sezoane şi un trofeu în Liga Campionilor, informează AFP.
Clubul englez a investit 35 de milioane de euro, potrivit presei, pentru a răscumpăra ultimul an de contract al portarului în vârstă de 26 de ani, devenit nedorit la Paris după sosirea lui Lucas Chevalier.
Gianluigi Donnarumma a fost prezentat oficial de Manchester City
Donnarumma ajunge în nord-vestul Angliei pentru a-l înlocui pe brazilianul Ederson, care a plecat la Fenerbahce Istanbul, şi pentru a-l trimite pe banca de rezerve pe englezul James Trafford (22 de ani), revenit în această vară la clubul la care s-a format, notează agerpres.ro.
Manchester City a terminat sezonul trecut fără un trofeu, după ce a câştigat patru titluri consecutive de campioană a Angliei şi o Ligă a Campionilor în 2023.
City a investit masiv iarna trecută (Husanov, Reis, Nico, Marmoush…) şi vara aceasta (Ait-Nouri, Reijnders, Cherki…) pentru a reînnoi lotul lui Pep Guardiola.
Donnarumma, în vârstă de 26 de ani, a fost unul dintre eroii campaniei victorioase a lui PSG în Liga Campionilor. Fostul portar al lui AC Milan a ajuns la Paris în 2021. La PSG, el a fost criticat pentru ieşirile sale aeriene şi pentru jocul cu piciorul.
