Liverpool, de neoprit! Mohamed Salah a marcat golul victoriei cu Burnley în minutul 90+5 - Antena Sport

Liverpool, de neoprit! Mohamed Salah a marcat golul victoriei cu Burnley în minutul 90+5

Fotbal | Premier League

Liverpool, de neoprit! Mohamed Salah a marcat golul victoriei cu Burnley în minutul 90+5

Publicat: 14 septembrie 2025, 18:17

Liverpool, de neoprit! Mohamed Salah a marcat golul victoriei cu Burnley în minutul 90+5

Mohamed Salah, după ce a marcat golul victoriei cu Burnley / Profimedia

Liverpool a câştigat dramatic meciul de pe Turf Moor cu Burnley, scor 1-0. Echipa lui Arne Slot a obţinut victoria în minutul 90+5, atunci când Mohamed Salah a reuşit să înscrie dintr-o lovitură de la 11 metri.

Campioana sezonului trecut din Premier League a reuşit să obţină victoria pe final încă o dată. Aşa s-a întâmplat şi în precedentele trei etape, cu Bournemouth, Newcastle şi Arsenal.

Mohamed Salah a adus victoria lui Liverpool în minutul 90+5

Finalul a fost unul dramatic pe Turf Moor. După mai multe ocazii ale “cormoranilor”, Burnley a rămas în 10 oameni, după ce Lesley Ugochukwu a primit al doilea cartonaş galbem.

În al treilea minut al prelugirilor, Frimpong a avut o ocazie foarte bună de a marca, dar şutul său din interiorul careului a fost apărat de portarul Dubravka. Un minut mai târziu, totul s-a năruit pentru Burnley. Hannibal Mejbri a comis henţ, iar arbitrul a dictat penalty.

Cel care şi-a asumat responsabilitatea a fost Mohamed Salah, cel mai important jucător al “cormoranilor” din ultimii ani. Egipteanul l-a învins fără emoţii pe Dubravka şi a adus alte trei puncte lui Liverpool.

Echipa lui Arne Slot a ajuns la 12 puncte în primele patru etape, fiind singura echipă care a câştigat toate meciurile din debutul acestui sezon. Etapa viitoare urmează un alt meci extrem de important, pentru că pe Anfield va veni Everton, pentru un nou episod din Merseyside Derby

1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
