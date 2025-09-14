Liverpool, de neoprit! Mohamed Salah a marcat golul victoriei cu Burnley în minutul 90+5 - Antena Sport

Liverpool a câştigat dramatic meciul de pe Turf Moor cu Burnley, scor 1-0. Echipa lui Arne Slot a obţinut victoria în minutul 90+5, atunci când Mohamed Salah a reuşit să înscrie dintr-o lovitură de la 11 metri.
Campioana sezonului trecut din Premier League a reuşit să obţină victoria pe final încă o dată. Aşa s-a întâmplat şi în precedentele trei etape, cu Bournemouth, Newcastle şi Arsenal.
Mohamed Salah a adus victoria lui Liverpool în minutul 90+5
Finalul a fost unul dramatic pe Turf Moor. După mai multe ocazii ale “cormoranilor”, Burnley a rămas în 10 oameni, după ce Lesley Ugochukwu a primit al doilea cartonaş galbem.
În al treilea minut al prelugirilor, Frimpong a avut o ocazie foarte bună de a marca, dar şutul său din interiorul careului a fost apărat de portarul Dubravka. Un minut mai târziu, totul s-a năruit pentru Burnley. Hannibal Mejbri a comis henţ, iar arbitrul a dictat penalty.
Cel care şi-a asumat responsabilitatea a fost Mohamed Salah, cel mai important jucător al “cormoranilor” din ultimii ani. Egipteanul l-a învins fără emoţii pe Dubravka şi a adus alte trei puncte lui Liverpool.
Echipa lui Arne Slot a ajuns la 12 puncte în primele patru etape, fiind singura echipă care a câştigat toate meciurile din debutul acestui sezon. Etapa viitoare urmează un alt meci extrem de important, pentru că pe Anfield va veni Everton, pentru un nou episod din Merseyside Derby
