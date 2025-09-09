Mesajul lui Alexander Isak, după transferul la Liverpool: "Nu oricine are imaginea completă. E mult de discutat" - Antena Sport

Atacantul suedez Alexander Isak subliniază faptul că nu toată lumea are imaginea completă despre mutarea sa de la Newcastle United la Liverpool, campioana Angliei la fotbal, scrie agenţia DPA.

După ce a completat un transfer record în fotbalul britanic la data de 1 septembrie, Alexander Isak a spus că el a vrut să îşi exprime recunoştinţa sa pentru foştii săi colegi de la Newcastle United, pentru cei din club şi pentru fanii echipei.

Alexander Isak, după ce s-a transferat la Lvierpool: “Nu pot controla ce se spune sau ce se scrie”

Totuşi, atunci când, cu o seară înainte, părea că mutarea nu se va mai realiza, jucătorul suedez a postat o declaraţie hotărâtă pe reţeaua Instagram susţinând că promisiunile au fost încălcate iar liniştea sa ”a permis oamenilor să promoveze propria lor versiune de evenimente”.

“Este clar că nu oricine are imaginea completă, dar aceasta este o chestiune pentru o altă dată”, a spus Isak pentru mass-media suedeză după ce echipa sa naţională a pierdut cu 0-2 în Kosovo, luni, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

“Este parte din fotbal. Nu pot controla tot ce se spune sau ce se scrie, dar sunt bucuros că am devenit jucătorul lui Liverpool. Este ceea ce am vrut şi sunt bucuros de acest lucru”, a menţionat Isak.