Newcastle a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului. Suma pusă în joc de "coțofene" - Antena Sport

Nick Woltemade (23 ani), atacantul german al echipei VfB Stuttgart, a semnat un contract cu Newcastle, care avea nevoie de un atacant, după ce suedezul Alexander Isak a refuzat să mai joace pentru club, forţând transferul la Liverpool, relatează AFP.

Valoarea tranzacţiei este una de 85 de milioane de euro, potrivit lui Fabrizio Romano.

Nick Woltemade, cel mai scump transfer din istoria lui Newcastle

Este vorba de “un transfer record” pentru club, a precizat formaţia din nord-estul Angliei, adversara lui PSG în Liga Campionilor.

“El corespunde perfect profilului pe care noi îl căutam. El este puternic în numeroase domenii, are mari aptitudini tehnice, a dovedit că este o veritabilă ameninţare în unul din cele mai bune campionate europene“, a declarat Eddie Howe, antrenorul “coţofenelor”, potrivit agerpres.ro.