Prima legendă a lui Manchester United care a cerut plecarea lui Ruben Amorim: "Nu văd nimic să-mi dea încredere" - Antena Sport

Wayne Rooney consideră că fostul său club, Manchester United, şi-a pierdut sufletul şi nu are încredere în antrenorul Ruben Amorim că va reuşi să schimbe situaţia.

Golgheterul record al lui United a declarat că clubul este „distrus” în cea mai recentă ediţie a podcastului BBC The Wayne Rooney Show şi că merge la meciuri „aşteptându-se” ca echipa să piardă.

Wayne Rooney, despre Manchester United: “Echipa are nevoie de un motor nou”

Înfrângerea cu 3-1 a lui Manchester United la Brentford, sâmbătă, a însemnat că echipa a acumulat 34 de puncte din 33 de meciuri de campionat sub conducerea lui Amorim şi încă nu a câştigat două meciuri consecutive. Totuşi, conducerea clubului continuă să-şi susţină antrenorul principal, în ciuda înfrângerii care l-a lăsat pe locul 14 în clasamentul Premier League.

Rooney a adăugat însă că unii dintre jucătorii actuali „nu merită să poarte tricoul”, echipa „are nevoie de un motor nou”, iar suporterii „aşteaptă ca clubul să se prăbuşească”.

„Nu văd nimic care să-mi dea încredere, în opinia mea, sunt necesare schimbări majore”, a declarat fostul atacant al Angliei, care a câştigat cinci titluri de campion în cei 13 ani petrecuţi la Old Trafford.