Prima legendă a lui Manchester United care a cerut plecarea lui Ruben Amorim: "Nu văd nimic să-mi dea încredere" - Antena Sport

Wayne Rooney consideră că fostul său club, Manchester United, şi-a pierdut sufletul şi nu are încredere în antrenorul Ruben Amorim că va reuşi să schimbe situaţia.
Golgheterul record al lui United a declarat că clubul este „distrus” în cea mai recentă ediţie a podcastului BBC The Wayne Rooney Show şi că merge la meciuri „aşteptându-se” ca echipa să piardă.
Wayne Rooney, despre Manchester United: “Echipa are nevoie de un motor nou”
Înfrângerea cu 3-1 a lui Manchester United la Brentford, sâmbătă, a însemnat că echipa a acumulat 34 de puncte din 33 de meciuri de campionat sub conducerea lui Amorim şi încă nu a câştigat două meciuri consecutive. Totuşi, conducerea clubului continuă să-şi susţină antrenorul principal, în ciuda înfrângerii care l-a lăsat pe locul 14 în clasamentul Premier League.
Rooney a adăugat însă că unii dintre jucătorii actuali „nu merită să poarte tricoul”, echipa „are nevoie de un motor nou”, iar suporterii „aşteaptă ca clubul să se prăbuşească”.
„Nu văd nimic care să-mi dea încredere, în opinia mea, sunt necesare schimbări majore”, a declarat fostul atacant al Angliei, care a câştigat cinci titluri de campion în cei 13 ani petrecuţi la Old Trafford.
„Antrenorul, jucătorii, orice ar fi. Orice este necesar pentru a readuce Manchester United la gloria de odinioară”, a afirmat el.
“Stăm cu toţii şi aşteptăm să se prăbuşească”
United a terminat pe locul 15 în Premier League în sezonul trecut, cel mai slab rezultat al echipei într-un campionat de top de când a retrogradat din vechea First Division în 1973-74.
Amorim a preluat conducerea echipei United în noiembrie anul trecut, după ce a câştigat titlul portughez cu Sporting în două sezoane consecutive. Înfrângerea de la Brentford a însemnat că Red Devils nu au câştigat niciunul dintre ultimele opt meciuri din Premier League disputate în deplasare (două egaluri şi şase înfrângeri), cea mai lungă serie de la 2019.
Ultima dată când au obţinut două victorii consecutive în campionat a fost între mai şi august 2024.
„Proprietarii trebuie să transmită un mesaj clar”, a adăugat Rooney. „Fie că este vorba de familia Glazer sau de [proprietarul minoritar] Sir Jim Ratcliffe, trebuie să existe un mesaj despre direcţia în care se îndreaptă acest club. În acest moment, stăm cu toţii şi aşteptăm să se prăbuşească. Cultura acelui club de fotbal a dispărut. Văd asta în fiecare zi. Văd angajaţi care îşi pierd locurile de muncă, oameni care pleacă de la serviciu. Am doi copii [la academia] acelui club de fotbal şi sper din tot sufletul ca asta să nu le afecteze activitatea. Ceea ce văd la acel club de fotbal nu este Manchester United”, a afirmat Rooney.
