Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima legendă a lui Manchester United care a cerut plecarea lui Ruben Amorim: "Nu văd nimic să-mi dea încredere" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Prima legendă a lui Manchester United care a cerut plecarea lui Ruben Amorim: “Nu văd nimic să-mi dea încredere”

Prima legendă a lui Manchester United care a cerut plecarea lui Ruben Amorim: “Nu văd nimic să-mi dea încredere”

Publicat: 29 septembrie 2025, 18:30

Comentarii
Prima legendă a lui Manchester United care a cerut plecarea lui Ruben Amorim: Nu văd nimic să-mi dea încredere

Ruben Amorim - Profimedia Images

Wayne Rooney consideră că fostul său club, Manchester United, şi-a pierdut sufletul şi nu are încredere în antrenorul Ruben Amorim că va reuşi să schimbe situaţia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golgheterul record al lui United a declarat că clubul este „distrus” în cea mai recentă ediţie a podcastului BBC The Wayne Rooney Show şi că merge la meciuri „aşteptându-se” ca echipa să piardă.

Wayne Rooney, despre Manchester United: “Echipa are nevoie de un motor nou”

Înfrângerea cu 3-1 a lui Manchester United la Brentford, sâmbătă, a însemnat că echipa a acumulat 34 de puncte din 33 de meciuri de campionat sub conducerea lui Amorim şi încă nu a câştigat două meciuri consecutive. Totuşi, conducerea clubului continuă să-şi susţină antrenorul principal, în ciuda înfrângerii care l-a lăsat pe locul 14 în clasamentul Premier League.

Rooney a adăugat însă că unii dintre jucătorii actuali „nu merită să poarte tricoul”, echipa „are nevoie de un motor nou”, iar suporterii „aşteaptă ca clubul să se prăbuşească”.

Nu văd nimic care să-mi dea încredere, în opinia mea, sunt necesare schimbări majore”, a declarat fostul atacant al Angliei, care a câştigat cinci titluri de campion în cei 13 ani petrecuţi la Old Trafford.

Reclamă
Reclamă

Antrenorul, jucătorii, orice ar fi. Orice este necesar pentru a readuce Manchester United la gloria de odinioară”, a afirmat el.

“Stăm cu toţii şi aşteptăm să se prăbuşească”

United a terminat pe locul 15 în Premier League în sezonul trecut, cel mai slab rezultat al echipei într-un campionat de top de când a retrogradat din vechea First Division în 1973-74.

Amorim a preluat conducerea echipei United în noiembrie anul trecut, după ce a câştigat titlul portughez cu Sporting în două sezoane consecutive. Înfrângerea de la Brentford a însemnat că Red Devils nu au câştigat niciunul dintre ultimele opt meciuri din Premier League disputate în deplasare (două egaluri şi şase înfrângeri), cea mai lungă serie de la 2019.

Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbeiUn preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
Reclamă

Ultima dată când au obţinut două victorii consecutive în campionat a fost între mai şi august 2024.

Proprietarii trebuie să transmită un mesaj clar”, a adăugat Rooney. „Fie că este vorba de familia Glazer sau de [proprietarul minoritar] Sir Jim Ratcliffe, trebuie să existe un mesaj despre direcţia în care se îndreaptă acest club. În acest moment, stăm cu toţii şi aşteptăm să se prăbuşească. Cultura acelui club de fotbal a dispărut. Văd asta în fiecare zi. Văd angajaţi care îşi pierd locurile de muncă, oameni care pleacă de la serviciu. Am doi copii [la academia] acelui club de fotbal şi sper din tot sufletul ca asta să nu le afecteze activitatea. Ceea ce văd la acel club de fotbal nu este Manchester United”, a afirmat Rooney.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Observator
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”
Fanatik.ro
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”
19:30
Meciul Valenciei cu echipa lui Horaţiu Moldovan, Real Oviedo, a fost amânat! Alertă în oraş
19:16
U Cluj – CFR Cluj, LIVE TEXT (21:00). Derby încins în Ardeal. Louis Munteanu este titular. Echipele de start
19:11
Se cunosc semifinalele din Supercupa Spaniei. Unde vor avea loc partidele
19:00
OFICIAL | Naţionala care a pierdut la masa verde un meci pe care l-a câştigat pe teren! Riscă ratarea World Cup!
18:40
Jose Mourinho, nostalgic înainte de duelul cu fosta lui echipă, Chelsea: “Face parte din istoria vieţii mele”
18:31
Jucătorii CFR-ului, motivați financiar pentru meciul cu ”U”! Ce prime oferă Neluțu Varga la victorie
Vezi toate știrile
1 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 2 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 3 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”