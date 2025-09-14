Închide meniul
Ruben Amorim, tranșant înainte de Manchester Derby: "O glumă". Ce a spus de comparația cu Pep Guardiola - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Ruben Amorim, tranșant înainte de Manchester Derby: “O glumă”. Ce a spus de comparația cu Pep Guardiola

Ruben Amorim, tranșant înainte de Manchester Derby: “O glumă”. Ce a spus de comparația cu Pep Guardiola

Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 11:55

Ruben Amorim, tranșant înainte de Manchester Derby: O glumă. Ce a spus de comparația cu Pep Guardiola

Ruben Amorim și Pep Guardiola, într-un Manchester City - Manchester United / Profimedia

Manchester United și Manchester City nu au început bine campionatul, însă asta nu îl face pe Ruben Amorim să se compare cu Pep Guardiola. Antrenorul portughez s-a amuzat atunci când a fost întrebat de presiunea pe care o simt el și omologul său înainte de meciul direct dintre cele două rivale.

Partida dintre Manchester City și Manchester United are loc astăzi de la ora 18:30, pe Etihad Stadium.

Ruben Amorim: “Nu, nu poți să compari”

United e peste rivala sa din oraș înainte de un Manchester Derby pentru prima dată după cinci ani, însă acest lucru nu îl liniștește deloc pe Ruben Amorim. La conferința de presă dată înainte de meci, portughezul a recunoscut că mai are multe de demonstrat și că el este managerul care resimte presiunea, în niciun caz Pep Guardiola, care are o carieră legendară în spate pe banca “cetățenilor” și care nu mai are nimic de demonstrat.

În plus, tehnicianul de pe Old Trafford a vorbit și despre startul de sezon slab al lui United, care are doar o victorie în primele patru meciuri oficiale, și aceea obținută în prelungiri contra nou-promovatei Burnley.

Nu, nu poți să compari (n.r. presiunea pe care o simte el în raport cu Guardiola). El câștigă tot timpul. Poate să se relaxeze dacă nu mai câștigă. Eu trebuie să demonstrez în fiecare zi și simt asta.

Să compari situația mea cu cea a lui Guardiola e o glumă. Cred că avem probleme mai mari. Continuăm să avem probleme mai mari, dar ne ocupăm de toate. Uneori, suntem fustrați și nervoși, însă ne confruntăm cu toate problemele și încercăm să evoluăm.

Avem patru puncte. Eu cred că ar fi trebuit să avem mai multe, dar acum trebuie să fim competitivi. E un meci foarte important pentru toată lumea, mai ales pentru fanii noștri, așa că vom încerca să dăm totul“, a spus Ruben Amorim, potrivit express.co.uk.

Manchester United are patru puncte după primele patru etape, în timp ce rivala City trei.

