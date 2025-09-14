Ruben Amorim, tranșant înainte de Manchester Derby: "O glumă". Ce a spus de comparația cu Pep Guardiola - Antena Sport

Manchester United și Manchester City nu au început bine campionatul, însă asta nu îl face pe Ruben Amorim să se compare cu Pep Guardiola. Antrenorul portughez s-a amuzat atunci când a fost întrebat de presiunea pe care o simt el și omologul său înainte de meciul direct dintre cele două rivale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Manchester City și Manchester United are loc astăzi de la ora 18:30, pe Etihad Stadium.

Ruben Amorim: “Nu, nu poți să compari”

United e peste rivala sa din oraș înainte de un Manchester Derby pentru prima dată după cinci ani, însă acest lucru nu îl liniștește deloc pe Ruben Amorim. La conferința de presă dată înainte de meci, portughezul a recunoscut că mai are multe de demonstrat și că el este managerul care resimte presiunea, în niciun caz Pep Guardiola, care are o carieră legendară în spate pe banca “cetățenilor” și care nu mai are nimic de demonstrat.

În plus, tehnicianul de pe Old Trafford a vorbit și despre startul de sezon slab al lui United, care are doar o victorie în primele patru meciuri oficiale, și aceea obținută în prelungiri contra nou-promovatei Burnley.

“Nu, nu poți să compari (n.r. presiunea pe care o simte el în raport cu Guardiola). El câștigă tot timpul. Poate să se relaxeze dacă nu mai câștigă. Eu trebuie să demonstrez în fiecare zi și simt asta.