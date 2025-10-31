Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian - Antena Sport

Antonio Cassano, fostul internațional italian cu un CV extrem de impresionant, s-a pronunțat în privința unei discuții legate de cei mai buni antrenori din Serie A. Ajuns la 43 de ani, fostul atacant a numit doi tehnicieni, respectiv pe Giano Piero Gasperini și pe Antonio Conte, ca fiind în topul managerilor din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cassano a menționat că trupa lui Cristi Chivu, Inter Milano, este cea mai puternică, însă antrenorii de la Napoli și Roma ies mai mult în evidență. Italianul nu a ezitat însă să îl laude și pe “tricolor”, care recent a obținut o nouă victorie alături de “nerazzurri” în campionat în fața Fiorentinei.

Chivu, remarcat de Antonio Cassano

Campionatul italian este unul plin de nume mari în lumea antrenoratului, iar două dintre ele și-au condus momentan cluburile pe primele două locuri. Conte e pe primul loc cu Napoli, în timp ce Gasperini, ajuns în această vară la AS Roma, e la egalitate de puncte cu trupa de lângă Vezuviu.

Cassano a analizat situația tehnicienilor din “cizmă” și nu a ezitat să îi numească pe cei doi drept cei mai buni din competiție. Printre remarcații fostului atacant s-a numărat și Cristi Chivu.

“Îi pun pe Gasperini şi pe Conte în prim-plan, în acest moment cei care fac diferenţa, dincolo de echipe, sunt ei doi. Din punctul meu de vedere, au un avantaj faţă de restul.