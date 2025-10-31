Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian - Antena Sport

Antonio Cassano, fostul internațional italian cu un CV extrem de impresionant, s-a pronunțat în privința unei discuții legate de cei mai buni antrenori din Serie A. Ajuns la 43 de ani, fostul atacant a numit doi tehnicieni, respectiv pe Giano Piero Gasperini și pe Antonio Conte, ca fiind în topul managerilor din Serie A.
Cassano a menționat că trupa lui Cristi Chivu, Inter Milano, este cea mai puternică, însă antrenorii de la Napoli și Roma ies mai mult în evidență. Italianul nu a ezitat însă să îl laude și pe “tricolor”, care recent a obținut o nouă victorie alături de “nerazzurri” în campionat în fața Fiorentinei.
Chivu, remarcat de Antonio Cassano
Campionatul italian este unul plin de nume mari în lumea antrenoratului, iar două dintre ele și-au condus momentan cluburile pe primele două locuri. Conte e pe primul loc cu Napoli, în timp ce Gasperini, ajuns în această vară la AS Roma, e la egalitate de puncte cu trupa de lângă Vezuviu.
Cassano a analizat situația tehnicienilor din “cizmă” și nu a ezitat să îi numească pe cei doi drept cei mai buni din competiție. Printre remarcații fostului atacant s-a numărat și Cristi Chivu.
“Îi pun pe Gasperini şi pe Conte în prim-plan, în acest moment cei care fac diferenţa, dincolo de echipe, sunt ei doi. Din punctul meu de vedere, au un avantaj faţă de restul.
Pentru mine, este o echipă care e cea mai puternică, Inter, dar Napoli şi Roma au cei mai buni antrenori în acest moment. Inter e şi ea acolo, la trei puncte distanţă. Este adevărat că şi Chivu face o treabă excepţională“, a spus fostul campion al Italiei, potrivit fcinternews.it.
Cassano și-a petrecut cea mai mare parte din carieră în Italia, excepție făcând perioada în care a evoluat la Real Madrid între ianuarie 2006 și vara lui 2007. Fostul fotbalist are în palmares un titlu în La Liga alături de “galactici”, unul în Serie A cu AC Milan și două Supercupe ale Italiei, una cu “rossoneri”, cealaltă cu AS Roma.
