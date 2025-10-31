Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian

Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian

Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 8:30

Comentarii
Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Antonio Cassano, fostul internațional italian cu un CV extrem de impresionant, s-a pronunțat în privința unei discuții legate de cei mai buni antrenori din Serie A. Ajuns la 43 de ani, fostul atacant a numit doi tehnicieni, respectiv pe Giano Piero Gasperini și pe Antonio Conte, ca fiind în topul managerilor din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cassano a menționat că trupa lui Cristi Chivu, Inter Milano, este cea mai puternică, însă antrenorii de la Napoli și Roma ies mai mult în evidență. Italianul nu a ezitat însă să îl laude și pe “tricolor”, care recent a obținut o nouă victorie alături de “nerazzurri” în campionat în fața Fiorentinei.

Chivu, remarcat de Antonio Cassano

Campionatul italian este unul plin de nume mari în lumea antrenoratului, iar două dintre ele și-au condus momentan cluburile pe primele două locuri. Conte e pe primul loc cu Napoli, în timp ce Gasperini, ajuns în această vară la AS Roma, e la egalitate de puncte cu trupa de lângă Vezuviu.

Cassano a analizat situația tehnicienilor din “cizmă” și nu a ezitat să îi numească pe cei doi drept cei mai buni din competiție. Printre remarcații fostului atacant s-a numărat și Cristi Chivu.

Îi pun pe Gasperini şi pe Conte în prim-plan, în acest moment cei care fac diferenţa, dincolo de echipe, sunt ei doi. Din punctul meu de vedere, au un avantaj faţă de restul.

Reclamă
Reclamă

Pentru mine, este o echipă care e cea mai puternică, Inter, dar Napoli şi Roma au cei mai buni antrenori în acest moment. Inter e şi ea acolo, la trei puncte distanţă. Este adevărat că şi Chivu face o treabă excepţională“, a spus fostul campion al Italiei, potrivit fcinternews.it.

Cassano și-a petrecut cea mai mare parte din carieră în Italia, excepție făcând perioada în care a evoluat la Real Madrid între ianuarie 2006 și vara lui 2007. Fostul fotbalist are în palmares un titlu în La Liga alături de “galactici”, unul în Serie A cu AC Milan și două Supercupe ale Italiei, una cu “rossoneri”, cealaltă cu AS Roma.

Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere faptaMedicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Observator
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război
Fanatik.ro
Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război
0:08
Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu
23:54 30 oct.
“Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?” Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa
23:36 30 oct.
Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa!
23:35 30 oct.
“O perioadă foarte grea” Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby
23:27 30 oct.
Dan Şucu îl dă afară pe Vieira? Pe cine pune manager sportiv la Genoa
22:57 30 oct.
VideoJurnal Antena Sport | Rapidiştii au jucat fotbal pentru o cauză nobilă
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului