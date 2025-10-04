Cristi Chivu își avertizează jucătorii înainte de următorul meci al lui Inter: "Nimeni nu trebuie să facă asta" - Antena Sport

Închide meniul
Serie A

Andrei Nicolae Publicat: 4 octombrie 2025, 9:08

Cristi Chivu, pe banca lui Inter MIlano / Profimedia

Cristi Chivu a susținut vineri conferința de presă premergătoare partidei contra lui Cremonese din etapa a șasea din Serie A. În fața jurnaliștilor, antrenorul “nerazzurrilor” a vorbit despre forma bună a echipei, după care a tras un semnal de alarmă pentru fiecare dintre elevii săi.

Tehnicianul de 44 de ani s-a arătat extrem de bucuros de modul în care arată echipa și a remarcat faptul că jucătorii săi sunt mai prompți în compartimentul defensiv. În ultimele patru meciuri, de la eșecul cu Juventus încoace, formația milaneză a primit un singur gol și a dat nouă.

Ce avertisment le-a transmis Chivu elevilor săi

Ulterior, jurnaliștii l-au întrebat pe Chivu ce goalkeeper va folosi la partida de pe Giuseppe Meazza, ținând cont că în ultimele meciuri a alternat prezențele lui Yann Sommer și Josep Martinez între buturi. Antrenorul a vrut să transmită un mesaj clar, și anume că nu își “rotește” portarii în funcție de competiții, ci pur și simplu se bazează pe forma în care se află, așa cum face pentru fiecare jucător. În ultimele partide ale “nerazzurrilor”, Martinez a fost folosit în campionat, iar Sommer în UCL, dar Chivu nu a vrut să dea de înțeles că are vreo anumită logică această decizie.

Am găsit un echilibru. Asta mă bucură cel mai tare. Atacăm mai mult și primim mai puține goluri. Cel mai important lucru din fotbal este să nu primești goluri. Dacă putem face asta, înseamnă că suntem o echipă organizată.

Este adevărat, echipa e mai vibrantă, chiar dacă se antrenează mai puțin din cauza numărului de meciuri. Avem un staff care cunoaște problema. Ce e important este să ridicăm cota ca să câștigăm.

(n.r. situația portarului) Pe cine văd că e în cea mai bună formă va juca. Nu există o chestie precum portar pentru campionat și altul pentru Champions League. Jucătorii mei trebuie să își câștige locul de fiecare dată. Nimeni nu trebuie să se simtă sigur, este esențial să lăsăm egourile la o parte pentru binele echipei“, a spus tehnicianul român, potrivit gazzetta.it.

Partida dintre Inter și Cremonese va avea loc astăzi de la ora 19:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport. Meciul îi găsește pe elevii lui Chivu pe locul 5, la egalitate de puncte cu adversarii lor din această seară.

