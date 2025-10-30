Nimic nu anunţa asta! Realizarea uriaşă a lui Cristi Chivu cu care i-a uimit pe italieni - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu se află pe podiumul din Serie A, după primele 9 etape disputate. A revenit acolo după o victorie cu 3-0 în faţa Fiorentinei, un meci în care cel mai bun jucător al nerazzurrilor a fost Hakan Calhanoglu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcul de 31 de ani cotat la 25 de milioane de euro a deschis scorul cu un suţ perfect de la marginea careului şi a închis apoi tabela de la punctul cu var. El a ajuns astfel la cinci goluri marcate în acest sezon.

Hakan Calhanoglu este golgheter în Serie A

Calhanoglu este în acest moment, după 9 runde, golgheterul din Serie A, la egalitate cu Riccardo Orsolini. Şi nimic nu anunţa aşa ceva la finalul lunii iunie, când, în urma scandalului cu Lautaro Martinez, a fost la un pas să părăsească echipa de pe Meazza.

Cristi Chivu a demonstrat însă că are şi alte calităţi decât cele de tehnician. După ce turcul a luat decizia să rămână la Inter, el a fost titular incontestabil, fiind în multe rânduri motorul echipei, la mijlocul terenului. Şi, mai mult, relaţia lui cu Lautaro Martinez a revenit la normal, lucru la care a contribuit şi antrenorul nostru.

Stă mărturie reacţia căpitanului lui Inter, după golul de 1-0 înscris de Hakan în duelul cu gruparea Viola. Lautaro a fost printre primii coechipieri care l-au îmbrăţişat şi felicitat pentru reuşită.