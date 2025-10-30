Nimic nu anunţa asta! Realizarea uriaşă a lui Cristi Chivu cu care i-a uimit pe italieni - Antena Sport

Închide meniul
Nimic nu anunţa asta! Realizarea uriaşă a lui Cristi Chivu cu care i-a uimit pe italieni

Publicat: 30 octombrie 2025, 9:07

Cristian Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Interul lui Cristi Chivu se află pe podiumul din Serie A, după primele 9 etape disputate. A revenit acolo după o victorie cu 3-0 în faţa Fiorentinei, un meci în care cel mai bun jucător al nerazzurrilor a fost Hakan Calhanoglu.

Turcul de 31 de ani cotat la 25 de milioane de euro a deschis scorul cu un suţ perfect de la marginea careului şi a închis apoi tabela de la punctul cu var. El a ajuns astfel la cinci goluri marcate în acest sezon.

Hakan Calhanoglu este golgheter în Serie A

Calhanoglu este în acest moment, după 9 runde, golgheterul din Serie A, la egalitate cu Riccardo Orsolini. Şi nimic nu anunţa aşa ceva la finalul lunii iunie, când, în urma scandalului cu Lautaro Martinez, a fost la un pas să părăsească echipa de pe Meazza.

Cristi Chivu a demonstrat însă că are şi alte calităţi decât cele de tehnician. După ce turcul a luat decizia să rămână la Inter, el a fost titular incontestabil, fiind în multe rânduri motorul echipei, la mijlocul terenului. Şi, mai mult, relaţia lui cu Lautaro Martinez a revenit la normal, lucru la care a contribuit şi antrenorul nostru.

Stă mărturie reacţia căpitanului lui Inter, după golul de 1-0 înscris de Hakan în duelul cu gruparea Viola. Lautaro a fost printre primii coechipieri care l-au îmbrăţişat şi felicitat pentru reuşită.

“Am lăsat totul deoparte și astăzi am avut o prestație grozavă mulțumită lui Chivu, care vine cu ceva în plus, mentalitate, forță și ambiția de a câștiga meciul”, a declarat Hakan Calhanoglu, potrivit DAZN.

Scandal monstru la Inter, între Martinez şi Calhanoglu

La Cupa Mondială a Cluburilor, Inter a fost eliminată de Fluminense (0-2), iar după meci Lautaro Martinez a lansat un atac fără precedent la adresa colegului său Hakan Calhanoglu, pe care l-a acuzat că este cu gândul la un transfer şi că nu ar da totul pentru nerazzurri.

“Cine nu vrea să rămână poate pleca! Mesajul meu este clar. Trebuie să vrei să fii în această echipă, în locul unde am adus-o pe Inter şi unde trebuie să o ţinem. Nu voi da nume, dar am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut. A fost un sezon lung şi obositor, la capătul căruia nu am câştigat niciun trofeu”, spunea Lautaro, la începutul lunii iulie.

“Nu am trădat niciodată această echipă. N-am spus niciodată că nu sunt fericit la Inter. Au fost oferte în trecut, unele tentante. Dar am rămas. Pentru că, în adâncul meu, știu ce înseamnă acest tricou pentru mine și cred că acțiunile mele au vorbit clar.

Ce m-a surprins și mai mult au fost cuvintele care s-au spus după. Cuvinte care au lovit puternic. Cuvinte care dezbină, nu care unesc. În toată cariera mea, niciodată nu am căutat scuze. Mereu mi-am asumat reponsabilitatea”, era răspunsul turcului.

