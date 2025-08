Antrenorul lui David Popovici, dezvăluiri din culisele performanței de la Mondiale: "Nu așa se câștigă războaiele" - Antena Sport

În plus, Rădulescu a vorbit și despre “proiectul” pe termen lung pe care echipa lui David Popovici îl are astfel încât înotătorul să ajungă inclusiv la Jocurile Olimpice din 2036 dacă își dorește.

Printre subiectele discutate s-a numărat și modul în care David a reușit să aibă un an 2025 extrem de bun, venind cu două medalii olimpice “la gât”.

David Popovici se întoarce de la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore cu două medalii de aur, după ce s-a impus în cursele de 100 și 200 de metri liber. Performanța istorică a românului a fost comentată de mai multe site-uri de specialitate, iar recent Adrian Rădulescu, antrenorul său, a acordat la rândul său in interviu în cadrul căruia a abordat succesul sportivului de 20 de ani.

“În primul rând, am descoperit, sau știam că există niște limite în ceea ce s-a întâmplat. Cred că undeva în subconștientul lui, al întregii echipe, exista gândul că la Paris, ceva acolo nu i-a permis să fie sută la sută din punct de vedere sportiv. Cred că asta a lăsat un pic de semn de întrebare.

În momentul în care s-a întors la bazin, am găsit niște mici obiective, niște mici detalii pe care să încercăm să le lucrăm. Toate, bineînțeles, sub proiectul sau sub dezideratul de a face lucrurile sustenabile din punct de vedere personal.

Ca să poți să fii relevant în sportul acesta an de an și să poți să fii relevant în sportul acesta până la finalul carierei tale, din punct de vedere personal, clar, trebuie să-ți găsești echilibru. Da, poți să te dedici total unei singure victorii și să o faci cu orice preț, dar nu așa se câștigă războaiele. O să câștigi o bătălie, dar per total s-ar putea ca războiul să fie pierdut. Și ăsta este unul dintre dezideratele noastre.