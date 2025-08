Aurul lui David Popovici de la 100m liber, cea mai imprevizibilă medalie de la Mondiale. Anunțul americanilor - Antena Sport

Doar 54 de oameni au mizat că Jack Alexy va termina al doilea, Popovici primind cele mai multe astfel de voturi. 200 de utilizatori au ghicit coect că bronzul va fi luat de Kyle Chalmers“, au notat cei de la swimswam.com.

David Popovici: “Am coborât sub timpul de record mondial la antrenamente”

David are acum cinci din primii opt timp din istoria probei de 100 de metri liber. Şi asta nu e tot: David i-a anunţat pe cei de la World Aquatics că doborârea recordului mondial (46,40) este doar o chestie de timp pentru singurul din istorie care are aur la 100 şi 200 metri la două ediţii diferite ale Mondialelor. Popovici susţine că la antrenamente coboară sub 46,40.

“Nu mă aşteptam la 46,51, a fost o cursă foarte rapidă. Am fost surprins puţin de rezultat, dar nu şocat, pentru că am coborât sub timpul de record mondial la antrenamente, așa că ştiam că sunt capabil să fiu foarte rapid.