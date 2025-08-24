Daria Asaftei s-a calificat în finală la 200 metri bras, la CM de juniori de la Otopeni - Antena Sport

Daria Asaftei (CS Dinamo) s-a calificat în finală la 200 de m bras, la Campionatul Mondial de Înot pentru juniori de la Otopeni, după o cursă în care şi-a câştigat seria cu 2:28.77.
Înotătoarea dinamovistă a avut al cincilea timp la general. Ea va lupta pentru o medalie în această seară de la ora 18:08.
România, două medalii până acum la Mondialele de juniori de la Otopeni
Înotătorul român Robert-Andrei Badea, campionul european en titre, a cucerit medalia de bronz în proba de 400 m mixt, sâmbătă seara, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni.
Badea a fost cronometrat în finală cu timpul de 4 min 13 sec 79/100, după ce avusese al treilea timp și în serii.
Medalia de aur a fost cucerită de japonezul Raito Numata, în 4 min 11 sec 37/100, iar argintul a revenit altui japonez, Yumeki Kojima, în 4 min 12 sec 99/100.
Aceasta este a doua medalie a României la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni, după argintul cucerit miercuri de Daria-Măriuca Silișteanu, la 100 m spate.
Diana Gabriela Stiger a fost a noua la 1.500 metri liber, după seria rapidă, cu timpul de 16 min 39 sec 88/100.
La 50 m bras masculin, Danis Volintir a ratat calificarea în finală, după ce a fost cronometrat cu al 11-lea timp din semifinale, 27 sec 93/100.