Daria Asaftei s-a calificat în finală la 200 metri bras, la CM de juniori de la Otopeni - Antena Sport

Daria Asaftei (CS Dinamo) s-a calificat în finală la 200 de m bras, la Campionatul Mondial de Înot pentru juniori de la Otopeni, după o cursă în care şi-a câştigat seria cu 2:28.77.

Înotătoarea dinamovistă a avut al cincilea timp la general. Ea va lupta pentru o medalie în această seară de la ora 18:08.

România, două medalii până acum la Mondialele de juniori de la Otopeni

Înotătorul român Robert-Andrei Badea, campionul european en titre, a cucerit medalia de bronz în proba de 400 m mixt, sâmbătă seara, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni.

Badea a fost cronometrat în finală cu timpul de 4 min 13 sec 79/100, după ce avusese al treilea timp și în serii.

Medalia de aur a fost cucerită de japonezul Raito Numata, în 4 min 11 sec 37/100, iar argintul a revenit altui japonez, Yumeki Kojima, în 4 min 12 sec 99/100.