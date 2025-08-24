Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daria Asaftei s-a calificat în finală la 200 metri bras, la CM de juniori de la Otopeni - Antena Sport

Home | Înot | Daria Asaftei s-a calificat în finală la 200 metri bras, la CM de juniori de la Otopeni

Daria Asaftei s-a calificat în finală la 200 metri bras, la CM de juniori de la Otopeni

Publicat: 24 august 2025, 13:14

Comentarii
Daria Asaftei s-a calificat în finală la 200 metri bras, la CM de juniori de la Otopeni

Daria Asaftei / Facebook CS Dinamo

Daria Asaftei (CS Dinamo) s-a calificat în finală la 200 de m bras, la Campionatul Mondial de Înot pentru juniori de la Otopeni, după o cursă în care şi-a câştigat seria cu 2:28.77.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înotătoarea dinamovistă a avut al cincilea timp la general. Ea va lupta pentru o medalie în această seară de la ora 18:08.

România, două medalii până acum la Mondialele de juniori de la Otopeni

Înotătorul român Robert-Andrei Badea, campionul european en titre, a cucerit medalia de bronz în proba de 400 m mixt, sâmbătă seara, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni.

Badea a fost cronometrat în finală cu timpul de 4 min 13 sec 79/100, după ce avusese al treilea timp și în serii.

Medalia de aur a fost cucerită de japonezul Raito Numata, în 4 min 11 sec 37/100, iar argintul a revenit altui japonez, Yumeki Kojima, în 4 min 12 sec 99/100.

Reclamă
Reclamă

Aceasta este a doua medalie a României la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni, după argintul cucerit miercuri de Daria-Măriuca Silișteanu, la 100 m spate.

Diana Gabriela Stiger a fost a noua la 1.500 metri liber, după seria rapidă, cu timpul de 16 min 39 sec 88/100.

La 50 m bras masculin, Danis Volintir a ratat calificarea în finală, după ce a fost cronometrat cu al 11-lea timp din semifinale, 27 sec 93/100.

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
Reclamă

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Observator
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
O fetiță de doar 11 ani a devenit o Cenușăreasă modernă din cauza unui incident. A ajuns acasă cu rochia ruptă în bucăți
Fanatik.ro
O fetiță de doar 11 ani a devenit o Cenușăreasă modernă din cauza unui incident. A ajuns acasă cu rochia ruptă în bucăți
12:49
Gafă jenantă în direct! Ce l-a putut întreba după ce jucătorul suferise o înfrângere ruşinoasă
12:10
Mircea Rednic nu şi-a menajat jucătorii după o nouă înfrângere umilitoare: “Asta nu se poate întâmpla”
11:33
Un jucător important al FCSB-ului, OUT pentru meciul cu FC Argeş! Anunţul lui Gigi Becali
9:59
Cotele pentru calificare ale lui FCSB şi Universitatea Craiova! “Minunea de la Cluj”, recompensată corespunzător
9:32
Nicolae Stanciu, lăudat de Gazzetta dello Sport! Publicaţia l-a văzut cel mai bun de pe teren în Genoa – Lecce
8:53
AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron 3 Italienii au dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu după Genoa – Lecce 0-0. Nota primită 4 Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează” 5 Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: “Aveam zero aşteptări” 6 Dennis Man a fost schimbat după 45 de minute în PSV – Groningen, iar rezerva sa a marcat după câteva secunde
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat