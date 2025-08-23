Robert Badea a cucerit medalia de bronz la 400m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni - Antena Sport

Robert Badea a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni. Sportivul român a terminat pe locul al treilea finala probei de 400 de metri mixt şi şi-a îndeplinit obiectivul, acela de a obţine o medalie.
Copleşti de emoţie, Badea a izbucnit în lacrimi la finalul cursei, atunci când a oferit un interviu. Aceasta este a doua medalie a României obţinută în competiţia de la Otopeni, după medalia de argint a Dariei Silişteanu, la 100m spate.
Robert Badea, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni
Badea a avut al treilea timp şi în semifinalele de dimineaţă, În finală, el a încheiat cursa cu timpul de 4:13.79.
“Nu pot să descriu această senzație. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul”, a declarat Robert Badea, la finalul cursei.
🇷🇴World Junior Championships Otopeni 2025
Men’s 400m Individual Medley Finalhttps://t.co/t6YUcM8KFf
🥇 Raito Numata (JPN🇯🇵) 4:11.37
🥈 Yumeki Kojima (JPN🇯🇵) 4:12.99
🥉 Robert-Andrei Badea (ROU🇷🇴) 4:13.79
4. Yi Zheng (USA🇺🇸) 4:18.16
5. Gu Enyi (CHN🇨🇳) 4:19.22 pic.twitter.com/PibQnJtJEy
— 競泳NEWS (@swimcoverage) August 23, 2025
Raito Numata din Japonia a cucerit medalia de aur, în timp ce Yumeki Kojimata, tot din Japonia, a pus mâna pe argint. Badea a încheiat la 2,42 de secunde în spatele campionului mondial.
- Robert Badea, calificat în finala de 400 m mixt la Mondialele de juniori de la Otopeni. Al patrulea timp în serii
- Performanță fabuloasă pentru România. Argint la Mondialele de Juniori pentru Daria Silișteanu
- A căzut un record al lui David Popovici la Mondialele de Înot pentru Juniori. Românul, devansat cu o secundă
- România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt
- Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat în finala probei de 100 m spate de la Mondialul de juniori