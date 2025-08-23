Robert Badea a cucerit medalia de bronz la 400m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni - Antena Sport

Robert Badea a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni. Sportivul român a terminat pe locul al treilea finala probei de 400 de metri mixt şi şi-a îndeplinit obiectivul, acela de a obţine o medalie.

Copleşti de emoţie, Badea a izbucnit în lacrimi la finalul cursei, atunci când a oferit un interviu. Aceasta este a doua medalie a României obţinută în competiţia de la Otopeni, după medalia de argint a Dariei Silişteanu, la 100m spate.

Badea a avut al treilea timp şi în semifinalele de dimineaţă, În finală, el a încheiat cursa cu timpul de 4:13.79.

“Nu pot să descriu această senzație. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul”, a declarat Robert Badea, la finalul cursei.

