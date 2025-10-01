Frații Curry se reunesc! Seth a semnat cu Golden State Warriors și va fi coechipier cu Stephen - Antena Sport

Închide meniul
Frații Curry se reunesc! Seth a semnat cu Golden State Warriors și va fi coechipier cu Stephen

Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 13:02

Stephen și Seth Curry, în timpul unei ceremonii / Profimedia

Echipa Golden State Warriors este pregătită să îi reunească pe fraţii Curry, după ce a ajuns la un acord pe un an cu Seth, care ar urma să joace alături de Stephen, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a relatat presa americană de marţi, citată de Reuters.

Seth Curry urmează să vină la echipa californiană cu un contract negarantat, care i-ar permite să joace în cantonamentul premergător sezonului. El ar trebui însă ulterior să se despartă de Warriors, înainte de a fi adus la începutul stagiunii, astfel ca echipa să rămână în plafonul salarial impus de NBA.

Cifrele lui Seth Curry

Jucătorul de 35 de ani a avut cea mai mare acurateţe la aruncările de trei puncte în sezonul trecut, cu 45,6% din încercări reuşite pentru Charlotte Hornets. În carieră, Seth Curry are un procentaj de 43,3%, fiind al doilea dintre jucătorii aflaţi în activitate, după Luke Kennard (43,8%), dar înaintea lui Stephen Curry (43,2%).

În ierarhia all-time, Seth Curry este al şaptelea ca procentaj la aruncările de trei puncte, primul fiind actualul antrenor al echipei Golden State, Steve Kerr (45,4%).

Warriors va fi pentru Seth Curry a zecea echipă din NBA, după ce a mai jucat pe rând la Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks şi Charlotte Hornets.

1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: "Poate că a semnat cu altcineva" 3 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 4 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi 5 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 6 Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: "Eu aleg România!"
