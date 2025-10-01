Frații Curry se reunesc! Seth a semnat cu Golden State Warriors și va fi coechipier cu Stephen - Antena Sport

Echipa Golden State Warriors este pregătită să îi reunească pe fraţii Curry, după ce a ajuns la un acord pe un an cu Seth, care ar urma să joace alături de Stephen, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a relatat presa americană de marţi, citată de Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Seth Curry urmează să vină la echipa californiană cu un contract negarantat, care i-ar permite să joace în cantonamentul premergător sezonului. El ar trebui însă ulterior să se despartă de Warriors, înainte de a fi adus la începutul stagiunii, astfel ca echipa să rămână în plafonul salarial impus de NBA.

Free agent guard Seth Curry has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Seth and Stephen Curry team up on the Warriors beginning with training camp on Wednesday. pic.twitter.com/mun12axOzw

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025

Cifrele lui Seth Curry

Jucătorul de 35 de ani a avut cea mai mare acurateţe la aruncările de trei puncte în sezonul trecut, cu 45,6% din încercări reuşite pentru Charlotte Hornets. În carieră, Seth Curry are un procentaj de 43,3%, fiind al doilea dintre jucătorii aflaţi în activitate, după Luke Kennard (43,8%), dar înaintea lui Stephen Curry (43,2%).

În ierarhia all-time, Seth Curry este al şaptelea ca procentaj la aruncările de trei puncte, primul fiind actualul antrenor al echipei Golden State, Steve Kerr (45,4%).