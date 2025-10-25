Alex Ovecikin, la un singur gol distanţă de o bornă fabuloasă! Când poate realiza performanţa uriaşă - Antena Sport

Alex Ovecikin, căpitanul echipei Washington Capitals, a înscris al 899-lea gol din cariera sa în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), vineri seara, în cursul meciului câştigat în deplasare, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Columbus Blue Jackets.

Ovecikin (38 ani), care în sezonul trecut a doborât recordul legendarului Wayne Gretzky, autorul a 894 de goluri între 1979 şi 1999, mai are nevoie de o singură reuşită pentru a deveni primul hocheist din istoria NHL care atinge bariera de 900 de goluri.

Ovecikin, la un singur gol de 900 de reuşite în carieră!

Rusul va avea ocazia să realizeze această performanţă sâmbătă seara, împotriva formaţiei Ottawa Senators, când va disputa al 1.500-lea său meci în Liga profesionistă nord-americană.

Rezultate înregistrate vineri în NHL:

Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs 5-3

Columbus Blue Jackets – Washington Capitals 1-5

New Jersey Devils – San Jose Sharks 3-1

Winnipeg Jets – Calgary Flames 5-3