Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Atena. Nole, în formă maximă înainte de Turneul Campionilor - Antena Sport

Novak Djokovic, locul 5 mondial, s-a calificat în finala turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins vineri în două seturi, 6-3, 6-4, pe germanul Yannick Hanfmann, locul 117 mondial.

Djokovic (38 ani), principalul favorit al acestei competiţii, îl va întâlni în finală pe câştigătorul meciului dintre americanul Sebastian Korda (52 ATP) şi italianul Lorenzo Musetti (locul 9 ATP), cap de serie numărul 2. Musetti este obligat să câştige acest turneu pentru a fi sigur de participarea la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie).

Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Atena

“Nole”, omul cu 24 de titluri de Mare Şlem, un record, speră să cucerească la Atena al 101-său titlu în circuitul profesionist, pentru a se apropia de elveţianul Roger Federer, care şi-a încheiat cariera cu 103 trofee în palmares. Cel mai titrat tenisman din istorie este americanul Jimmy Connors, câştigătorul a 109 turnee.

Sârbul a mai disputat două finale în acest an, fiind învins în martie în ultimul act al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami de cehul Jakub Mensik (19 ATP) şi învingător la mai modestul turneu ATP 250 de la Geneva în faţa polonezului Hubert Hurkacz, în mai.

Împotriva lui Hanfmann, Djokovic a pus capăt unei serii de patru înfrângeri consecutive în semifinale, la Roland Garros, Wimbledon, US Open şi apoi la ATP Masters 1.000 de la Shanghai.