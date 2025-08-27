Coco Gauff, calificare după 3 ore de joc în turul 2 de la US Open 2025 - Antena Sport

Coco Gauff, campioană în 2023, a avut nevoie de aproape trei ore de joc pentru a trece de australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-4, 6-7 (2), 7-5, marţi, în prima rundă de la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Pe terenul Arthur-Ashe, americanca a făcut multe duble greşeli (10) şi erori neforţate (59), dar a reuşit să se impună în cele din urmă în faţa unei adversare aflate pe locul 79 în lume.

Coco Gauff, în turul 2 de la US Open 2025

Gauff a condus cu 4-2 în setul secund, dar Tomljanovic a făcut break şi apoi a egalat, impunându-se în tiebreak. În decisiv, americanca a avut din nou 4-2, apoi a servit pentru meci la 5-4, însă a reuşit să câştige doar cu 7-5.

Numărul trei mondial va juca în turul secund contra croatei Donna Vekic (49 WTA).

Dublă campioană la Flushing Meadows (2018, 2022), japoneza Naomi Osaka (aflată în prezent pe locul 24 în lume) s-a calificat în turul al doilea după o victorie în două seturi în faţa belgiencei Greet Minnen (106 WTA), 6-3, 6-4.