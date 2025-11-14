Jannik Sinner, fabulos! Italianul, a treia victorie consecutivă la Turneul Campionilor - Antena Sport

Jannik Sinner își continuă parcursul fantastic de la Turneul Campionilor. Jucător italian și-a trecut vineri în palmares a treia victorie consecutivă de la Torino și este gata de semifinale.

Locul al doilea mondial nu a avut nicio emoție în duelul contra lui Ben Shelton, reușind să se impună la capătul unei partide decise în două seturi.

Jannik Sinner, victorie cu Ben Shelton

Jannik Sinner continuă să impresioneze la Turneul Campionilor, asta după ce vineri a obținut a treia victorie din cadrul competiției, după un meci controlat în totalitate.

Italianul clasat pe locul al doilea ATP l-a învins în două seturi pe Ben Shelton, scor 6-3, 7-6(3), la capătul unui meci ce a durat o oră și 35 de minute.

Acesta și-a făcut încălzirea pentru duelul din faza semifinalelor, acolo unde îl va întâlni pe Alex De Minaur, ocupantul locului 7 mondial. Duelul este programat sâmbătă.