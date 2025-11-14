Jannik Sinner, fabulos! Italianul, a treia victorie consecutivă la Turneul Campionilor - Antena Sport

Jannik Sinner își continuă parcursul fantastic de la Turneul Campionilor. Jucător italian și-a trecut vineri în palmares a treia victorie consecutivă de la Torino și este gata de semifinale.
Locul al doilea mondial nu a avut nicio emoție în duelul contra lui Ben Shelton, reușind să se impună la capătul unei partide decise în două seturi.
Jannik Sinner, victorie cu Ben Shelton
Jannik Sinner continuă să impresioneze la Turneul Campionilor, asta după ce vineri a obținut a treia victorie din cadrul competiției, după un meci controlat în totalitate.
Italianul clasat pe locul al doilea ATP l-a învins în două seturi pe Ben Shelton, scor 6-3, 7-6(3), la capătul unui meci ce a durat o oră și 35 de minute.
Acesta și-a făcut încălzirea pentru duelul din faza semifinalelor, acolo unde îl va întâlni pe Alex De Minaur, ocupantul locului 7 mondial. Duelul este programat sâmbătă.
Sinner leads the H2H 12-0 🦊😈
Is it time for @alexdeminaur to breakthrough?
Stream their #NittoATPFinals semifinal battle Saturday on our App! pic.twitter.com/Wq2WDs36to
— Tennis Channel (@TennisChannel) November 14, 2025
Carlos Alcaraz își va afla vineri adversarul din semifinale
Carlos Alcaraz are certitudinea că va încheia anul 2025 pe locul 1 mondial, iar acum ibericul se focusează pe duelul din semifinale de la Turneul Campionilor, de la Torino.
Alcaraz a jucat în semifinale și în 2023, iar vineri va afla și cine va sta în calea sa pentru calificarea în finală. Alexander Zverev va da piept cu Felix Auger-Aliassime, iar câștigătorul va juca cu ibericul.
