Jannik Sinner, semifinalist la Turneul Campionilor! Victorie lejeră în duelul cu Zverev - Antena Sport

Jannik Sinner s-a calificat miercuri seară în semifinalele Turneului Campionilor, după o victorie fără mari emoții în fața germanului Alexander Zverev.
Italianul a avut o evoluție impecabilă în cea de-a doua etapă a grupelor și s-a impus destul de clar în duelul cu sportivul clasat pe locul al treilea mondial.
Jannik Sinner, parcurs perfect la Torino
Jannik Sinner se află într-o formă de zile mari la Torino, acolo unde a obținut cea de-a doua victorie la Turneul Campionilor și implicit calificarea în careul de ași al competiției.
Italianul l-a învins în două seturi pe Alexander Zverev, scor 6-4, 6-3, la capătul unui meci ce a durat o oră și 38 de minute. A fost a cincea victorie la rând în duelurile cu tenismenul german.
Calificat deja în faza semifinalelor, Sinner va juca în ultimul meci din grupe contra lui Ben Shelton, care a pierdut tot miercuri contra canadianului Felix Auger-Aliassime.
Clasament grupă:
1. Jannik Sinner 2 puncte
2. Alexander Zverev 1 punct
3. Felix Auger-Aliassime 1 punct
4. Ben Shelton 0 puncte.
