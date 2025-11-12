Jannik Sinner, semifinalist la Turneul Campionilor! Victorie lejeră în duelul cu Zverev - Antena Sport

Închide meniul
Jannik Sinner, semifinalist la Turneul Campionilor! Victorie lejeră în duelul cu Zverev

Daniel Işvanca Publicat: 12 noiembrie 2025, 23:26

Jannik Sinner / Getty Images

Jannik Sinner s-a calificat miercuri seară în semifinalele Turneului Campionilor, după o victorie fără mari emoții în fața germanului Alexander Zverev.

Italianul a avut o evoluție impecabilă în cea de-a doua etapă a grupelor și s-a impus destul de clar în duelul cu sportivul clasat pe locul al treilea mondial.

Jannik Sinner, parcurs perfect la Torino

Jannik Sinner se află într-o formă de zile mari la Torino, acolo unde a obținut cea de-a doua victorie la Turneul Campionilor și implicit calificarea în careul de ași al competiției.

Italianul l-a învins în două seturi pe Alexander Zverev, scor 6-4, 6-3, la capătul unui meci ce a durat o oră și 38 de minute. A fost a cincea victorie la rând în duelurile cu tenismenul german.

Calificat deja în faza semifinalelor, Sinner va juca în ultimul meci din grupe contra lui Ben Shelton, care a pierdut tot miercuri contra canadianului Felix Auger-Aliassime.

Clasament grupă:

1. Jannik Sinner 2 puncte

2. Alexander Zverev 1 punct

3. Felix Auger-Aliassime 1 punct

4. Ben Shelton 0 puncte.

